De Antwerpse politie is gestopt met de actieve zoektocht naar de vermiste Max Meijer uit het Noord-Brabantse Ossendrecht. Uit het onderzoek zijn geen nieuwe aanknopingspunten naar voren gekomen, zegt een woordvoerder van de politie van Antwerpen vrijdag tegen NU.nl. Het dossier over de vermiste Nederlander blijft wel geopend.

De politie heeft de familie van Meijer hier donderdag over ingelicht. "We hebben alle mogelijkheden onderzocht, alle binnengekomen tips en camerabeelden. Hier is niks uitgekomen. We stoppen daarom met het actief zoeken."

Het onderzoek naar de vermissing van Meijer wordt niet gesloten. De politie houdt nog rekening met "meerdere scenario's" in de zaak.

Meijer verdween in de nacht van 7 op 8 december na een avond stappen met een vriend. Nadat ze wat bij een pitazaak hadden gegeten, gingen de vrienden uit elkaar omdat de vriend van Meijer nog verder op stap wilde.

Op camerabeelden is te zien dat Meijer daarna in zijn eentje een wandeling door de stad heeft gemaakt. Hij droeg een beige parka, omdat het die nacht koud en regenachtig was. Rond 5.45 uur is Meijer voor het laatst vastgelegd op camerabeelden.

Sindsdien ontbreekt van de Nederlander ieder spoor. Er zijn al meerdere zoektochten georganiseerd door de politie. In het water is nog niet gezocht. Dat is vanwege de stroming "zoeken naar een speld in een hooiberg", meldde de politie eerder.