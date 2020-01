Een nieuw decennium is aangebroken. Vrijwel overal op de wereld, een paar plaatsen daargelaten, is 2020 begonnen. Zo zag dat eruit in Nederland en op andere plekken op de wereld.

Allereerst Nederland, waar zoals gebruikelijk het nieuwe jaar werd afgetrapt met de Nationale Vuurwerkshow boven de Rotterdamse Erasmusbrug. Dit jaar ging voor een recordbedrag aan vuurwerk de lucht in. (Foto: Pro Shots)

29 Molen in Bovenkarspel uit 1848 afgebrand

De jaarwisseling werd deels ontsierd door branden en steek- en schietincidenten. In Den Haag gingen meerdere auto's in vlammen op, terwijl in het Noord-Hollandse Bovenkarspel een historische molen uit 1848 uitbrandde.

Hulpverleners moesten op Oudjaarsdag iets vaker in actie komen dan in 2018. Het aantal alarmeringen nam met 11 procent toe, volgens alarmeringen.nl.

Zo verliep de jaarwisseling in de rest van de wereld:

89 Sydney verwelkomt Nieuwjaar met vuurwerkshow

Als eerste landen waren Samoa, de Line-eilanden, Nieuw-Zeeland en een deel van Australië aan de beurt. Sydney pakte opnieuw uit met een enorme vuurwerkshow.

Op het Rode Plein in de Russische hoofdstad Moskou was veel beveiliging aanwezig om de jaarwisseling in goede orde te laten verlopen. (Foto: Reuters)

In Brazilië komen duizenden tot tienduizenden mensen bijeen op stranden om vuurwerkshows te kijken, legt Guido Peters ons via de mail uit. (Foto: Reuters)

Terwijl in Egypte het dringen is in hogere gebouwen en parkeergarages om een goede plaats met uitzicht op de vuurwerkshows te bemachtigen. (Foto: Reuters)

In Londen veel spektakel boven de Theems en reuzenrad The London Eye. Een deels gerenoveerde Big Ben luidde het nieuwe jaar in.

Onze oosterburen zijn niet vies van zelf vuurwerk afsteken. (Foto: Reuters)

En ten slotte Hongkong, waar om veiligheidsredenen de vuurwerkshow werd afgelast. In de regio werd het door het besluit nog even onrustig.