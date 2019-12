Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Supermarkten steeds vaker open op Eerste Kerstdag

Nog snel de laatste boodschappen doen voor het kerstdiner? Het kan, want ongeveer een derde van de Nederlandse supermarkten zijn open op Eerste Kerstdag. Vooral in de Randstad blijven de supers geopend.

Op NUjij werd deze ontwikkeling besproken. Sommigen vinden dat de supermarkten gesloten moeten blijven. "We slaan door met de '24 uurseconomie'", aldus Eddepet. Volgens lezer Lagertha moeten de winkels gewoon open kunnen blijven op deze feestdag.

“Leef en laat leven. Wil je naar de supermarkt tijdens feestdagen? Prima toch! En zo niet, dan ga je niet. Het werkt volgens mij net als in de horeca: wil je uiteten tijdens de feestdagen? Dan doe je dat. Heerlijk dat we in een vrij land wonen waar iedereen deze dagen zo mag invullen zoals hij/zij dat zelf wil. Niks moet, maar het mag.” Lagertha

Wel of niet werken tijdens Kerst?

Niet alleen de supermarkten zijn open tijdens Kerst, het werkleven van veel Nederlanders gaat door. NU.nl sprak daarom drie mensen die moesten werken op de kerstdagen.

'Zou jij graag met Kerst willen werken?' was de vraag aan onze lezers. Er werd divers op geantwoord. Uit de reacties blijkt dat vrij zijn tijdens Kerst niet vanzelfsprekend is. Ook niet voor Morgaine, ondanks dat hij geen voorstander is van het werken tijdens Kerst.

“Wat een uiteenlopende reacties. Ik werk zelf ook met Kerst. Een alarmcentrale moet nu eenmaal 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het hoort erbij, dat is mijn werk. Waar ik mij wel over verbaas, is het feit dat ook op Eerste Kerstdag de winkels blijkbaar open moeten zijn. Volgens de supermarkten is dat wat de klanten willen, maar volgens is het omgekeerd. Ze creëren vraag door aanbod. Als een winkel open is, komen er vanzelf klanten, gaan andere winkels ook open etc. Maar is die vraag van de klant er wel echt? Zijn we echt niet meer in staat om voor twee dagen tegelijk boodschappen te doen? Volgens mij kunnen we dat best en zijn verruimde openingstijden alleen uit commercieel belang. Jammer, want soms is het heel mooi, een uitgestorven winkelstraat, waarin je alleen naar de etalages kunt kijken. Een verstilde wereld waarin alleen het samenzijn met mensen die je dierbaar zijn van belang is. Ik wens iedereen heel fijne feestdagen, hoe je ze ook viert.” Morgaine

Verpleegkundigen willen na stage niet meer binnen de zorg werken

Het aantal kinderen dat in een eenouderhuishouden woont, is de afgelopen twintig jaar toegenomen. Woonde in 1999 nog 11 procent van de kinderen in een eenoudergezin, begin 2019 was dat percentage opgelopen tot 16 procent.

Het onderwerp bracht wat emoties teweeg op NUjij. In de discussie werd deze ontwikkeling uitgelicht en vroegen de lezers zich af of een alleenstaande ouder genoeg aandacht en liefde kan geven aan zijn of haar kind. Daarom roept Ronnie_Vos op tot meer acceptatie naar elkaar toe.