Op tweede kerstdag is het in het hele land droog en kan plaatselijk zelfs de zon doorbreken.

Het wordt maximaal 6 graden.Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

In de namiddag en avond kan er in het zuidwesten wat lichte regen of motregen vallen. Eind van de avond kan in het noordoosten van het land ook een enkele mistbank ontstaan.