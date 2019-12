Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Bijna 9000 reacties op NUjij tijdens landelijke boerenprotestdag

Woensdag, tijdens de landelijke boerenprotestacties, hebben we op NUjij een record gebroken. Met bijna 9.000 reacties was dit de drukste dag ooit. Ruim een derde van de reacties die dag kwam binnen onder artikelen over de protesterende boeren.

Ze reden via de snelweg naar verschillende locaties om aandacht te vragen voor stikstofmaatregelen waarvan zij in hun eigen woorden "de dupe" zijn.

De tendens op NUjij is de afgelopen weken veranderd. Er lijkt minder steun te zijn voor de protesten. Antonie ziet de acties van de boeren wel als noodzakelijk.

“De acties zijn misschien extreem maar zeker noodzakelijk. Het veroorzaken van files etc is een duidelijke maatregel van de boeren om schade aan de economie te brengen zodat ze uiteindelijk gehoord worden. [...]. Wat het kabinet hun de laatste tien jaar voorgeschreven heeft is gewoon absurd. En toch hebben de boeren zich aan de maatregelen gehouden..nu komt er ook nog bij dat ze al die investeringen niet meer terug kunnen verdienen aangezien ze voor de helft kleiner moeten worden..en dan over een paar jaar worden ze uiteindelijk uitgekocht voor een lage prijs. [...] Ik sta achter de boeren ook al heb ik vandaag vanuit Overijssel naar Amsterdam 4 uur over gedaan. [...]” Antonie_Santos

Tinus vindt dat de boeren bezig zouden moeten zijn met het omvormen naar een milieuneutraal bedrijf.

“De "boeren" zouden zich maar met één agendapunt bezig moeten houden en dat is de vraag hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen tot een bedrijf dat geen milieuproblemen veroorzaakt. "Boeren" staat tussen aanhalingstekens omdat het niet gaat om de hele agrarische sector, maar slechts om de intensieve veehouderij. Akkerbouw, (glas-)tuinbouw en biologische veeteelt leveren nauwelijks problemen op. De traditionele intensieve veehouderij is een concept waarvan we al een halve eeuw weten dat het vroeg of laat onhoudbaar is. Dat deze boeren gekozen hebben voor het efficiënter maken van een achterhaald concept in plaats van de keuze voor een nieuw concept (zoals biologische veeteelt) is hun eigen verantwoordelijkheid. Daar moeten zij de samenleving niet de schuld van geven.” Tinus_Tegengas

Verpleegkundigen willen na stage niet meer binnen de zorg werken

Leerlingen in de zorg zijn boos. Ze overwegen te stoppen met hun opleiding en een baan buiten de sector te zoeken wegens vervelende ervaringen tijdens hun stage. Stagiairs worden vaak als volledige werknemers ingezet, moeten "opvallend vaak" de boel draaiende houden tijdens vergaderingen en er is daarnaast nauwelijks tijd voor begeleiding of er zijn helemaal geen begeleiders aanwezig.

In het artikel riepen we stagiairs uit de zorg op te reageren en hun ervaringen te delen. Risp_erdal liep ook stage in de zorg en merkt nu als medewerker dat de situatie alleen maar erger wordt.

“Ik werk 25 jaar als gediplomeerd GGZ verpleegkundige. Ik werd als leerling al als volledig werknemer ingezet. Nu loopt het helemaal de spuigaten uit. Leerlingen worden al snel als volledig werknemer ingezet. Na de stage wordt hun een bijbaan op de afdeling aangeboden, ze krijgen een cursusje medicatie en injecteren en dan mogen ze alles uitvoeren. Er worden ook mensen vast aangenomen zonder enige opleiding. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat ik de enige ben van 3 opname afdelingen die bevoegd is medicatie uit te delen, injecteren en wat al niet meer. De reden is niet dat leerlingen goedkope werknemers zijn. De reden is dat er geen bevoegd personeel is. Als ze leerlingen niet volledig werknemer laten zijn en geen onbevoegden zouden aannemen kunnen ze afdelingen sluiten en hebben hele regio's geen opnamecapaciteit. Ik en mijn oud gedienden vonden het werk altijd heel leuk. Nu kunnen wij het werk echt niet meer serieus nemen. Wij willen eigenlijk allemaal wat anders gaan doen.” Risp_erdal

Jules Deelder op 75-jarige leeftijd overleden

De Rotterdamse dichter Jules Deelder is donderdag na een kort ziekbed overleden. Hij werd 75 jaar oud. Of er een publiekelijk afscheid wordt georganiseerd, is nog onduidelijk.

NUjij'ers vierden het leven van de dichter door bijvoorbeeld hun favoriete gedichten te delen. Ook vertelde een paar lezers anekdotes.

“Daar ga je, Jules.. Zo met je gelachen toen ik na je show twee boeken van jou kocht. Ik betaalde met 25 gulden, de boeken waren 10 per stuk, maar je had geen vijfje terug, dus scheurde je nog een boek door midden en schreef 'the end' op de laatste bladzijde.” Denda

Rotterdam mag 'straatintimidatie' niet verbieden

Vorig jaar stelde de gemeente Rotterdam straatintimidatie strafbaar, maar de gerechtshof bepaalde deze week dat dit niet rechtsgeldig is. Het verbod is in strijd met vrijheid van meningsuiting.

Op NUjij was er veel steun voor het verbod en ook het hof respecteert het gegeven dat Rotterdam "verruwing" wil tegengaan. Piet steunt het besluit van het gerechtshof volledig en legt uit waarom.

“Het Gerechtshof voert alleen maar plichtsgetrouw zijn taak uit, namelijk het toetsen van de gemeentelijke uitvoerende macht. Die uitvoerende macht is niet de wetgevende macht, maar mag wel plaatselijke verordeningen uitvaardigen indien deze niet in strijd zijn met de wet. We moeten met zijn allen deze uitspraak respecteren, omdat wij een rechtsstaat zijn en daarbij hoort nu eenmaal o.a. controle op de uitvoerende macht en handhaving van de scheiding der machten. Deze uitspraak is een schakel in de keten die uiteindelijk zal leiden tot het 'verwettigen' van de in die verordening opgenomen (niet-rechtsgeldige) strafbepalingen, indien de Staten-Generaal zich daartoe zetten. Ik hoop van harte dat ze dat ook zullen doen!” PietPedro

