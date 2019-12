In de laatste weken van het jaar presenteert NU.nl vijf jaaroverzichtpodcasts waarin de mooiste en nieuwswaardigste verhalen opnieuw beleefd kunnen worden.

In deze sporteditie bespreekt NU.nl-presentator Frank Brinkhuis met Amstel Gold Race-organisator Leo van Vliet, oud-olympisch kampioen Bart Brentjes en NU.nl-verslaggever Daan de Ridder het jaar van Mathieu van der Poel. De wielrenner reeg het ene succes aan het andere in 2019. Dat deed hij in verschillende disciplines en op zo'n indrukwekkende manier dat de NU.nl-lezers hem uitriepen tot de Sportman van het Jaar.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.