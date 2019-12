Jules Deelder is overleden. De Rotterdamse dichter is 75 jaar oud geworden.

Volgens zijn familie overleed Deelder na een zeer kort ziektebed, meldt de NOS.

Deelder werd op 24 november 1944 geboren in Rotterdam en debuteerde in 1962 met het gedicht Straat, dat in het Algemeen Dagblad werd afgedrukt. Zijn eerste dichtbundel, Gloria Satoria, verscheen in 1969.

Deelder schreef tijdens zijn leven in totaal tientallen verhalen- en dichtbundels en was een zeer groot liefhebber van jazzmuziek. In 2005 ontving hij een Edison voor zijn album Deelder blijft Draaien.