Een advocaat die anoniem wil blijven heeft aan De Telegraaf laten weten dat hij kroongetuige Nabil B. niet langer wil bijstaan uit onvrede over veiligheidsmaatregelen. Die zouden volgens de raadsman niet afdoende zijn.

"Ik wil heel graag voldoen aan het verzoek van Nabil B. om hem bij te staan", zegt de advocaat tegen de krant. "Maar dat kan pas als alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tot achter de komma kloppen."

De raadsman zegt tegen De Telegraaf dat hij vrijdag een brief aan justitie heeft gestuurd met de mededeling dat hij niet langer bereid is om B. bij te staan.

De kroongetuige heeft niet langer een advocaat sinds zijn raadsman onlangs officieel liet weten de verdediging vanwege persoonlijke redenen neer te leggen.

Het heeft waarschijnlijk te maken met de dood van advocaat Derk Wiersum, de man die B. eveneens verdedigde. Wiersum werd vermoedelijk vanwege het bijstaan van de kroongetuige geliquideerd.

In januari staan in het Marengo-proces verhoren van B. gepland. De man zei zelf alle opties open te houden en eventueel ook bereid te zijn vragen te beantwoorden zonder een advocaat.

Hoofdverdachte in deze zaak, Ridouan T., werd maandag aangehouden in Dubai. Het Openbaar Ministerie (OM) streeft ernaar om T. in het Marengo-proces te vervolgen. Dat gebeurde al bij verstek.