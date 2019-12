Ridouan T., de voortvluchtige crimineel die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere moorden, is opgepakt in Dubai. De politie heeft hem aangehouden in een woning, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De man stond internationaal gesignaleerd. Voor de gouden tip was dan ook 100.000 euro uitgeloofd. De Telegraaf kon eerder al op basis van bronnen melden dat de man zich waarschijnlijk in Dubai ophield. Dankzij een nauwe samenwerking kon hij worden opgepakt, zo meldt het OM.

Korpschef Erik Akerboom spreekt zijn waardering uit voor zijn ambtgenoot in Dubai. "De arrestatie van Ridouan T. is van groot belang voor Nederland."

Kroongetuige Nabil B. heeft in een reeks verklaringen aan de politie verteld wie volgens hem verantwoordelijk zijn voor een reeks liquidaties en pogingen hiertoe in Amsterdam en Utrecht. Eerder was al besloten de man bij verstek aan te klagen, maar dit hoeft nu dus niet te gebeuren als hij wordt uitgeleverd. "Met hun criminele activiteiten vormen T. en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen."

Door het OM wordt aan Dubai de uitlevering gevraagd van Ridouan T. "De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen."

In het kader van de opsporing hebben we de volledige naam van T. genoemd. Nu hij is opgepakt, gebruiken we weer zijn initialen.