De lonen van ziekenhuismedewerkers gaan minimaal met 8 procent stijgen, meldt de FNV Zorg & Welzijn zaterdagochtend in een persbericht. Vakbonden hebben met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bereikt. Ziekenhuispersoneel voerde maandenlang actie voor betere arbeidsvoorwaarden.

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over rusttijden, toeslagen wanneer iemand plotseling wordt opgeroepen en overeenkomsten over eerder stoppen met werken. De FNV zegt het akkoord pas te ondertekenen wanneer de ziekenhuismedewerkers het eens zijn met de nieuwe afspraken.

De loonsverhoging gebeurt in twee stappen van totaal 8 procent. Per 1 januari 2020 stijgen de lonen met 5 procent en een jaar later nog eens 3 procent.

Personeel met een onregelmatig rooster, wat volgens de FNV de helft van alle ziekenhuismedewerkers is, krijgen een hogere onregelmatigheidstoeslag.

Ook leerlingen en stagiairs gaan erop vooruit. Leerlingsalarissen stijgen 10 procent en de stagevergoeding gaat met 65 euro per maand extra naar 400 euro in totaal. Coassistenten, geneeskundestudenten die praktijkervaring opdoen in een ziekenhuis, krijgen eveneens een stage- en reiskostenvergoeding.

De nieuwe cao geldt voor 200.000 mensen. De voorgaande arbeidsovereenkomst verliep op 31 maart 2019 en afgelopen maanden voerden ziekenhuismedewerkers actie voor betere werkomstandigheden.

Op 20 november vond 'de grootste zorgstaking ooit' plaats en staakten 150.000 zorgmedewerkers bij 199 locaties over het land. 24 uur lang werden veel mensen die niet met spoed hulp nodig hadden naar huis gestuurd.