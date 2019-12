Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Overwinning voor Johnson, Brexit bijna een feit

"Get Brexit done!" Met deze slogan wist Boris Johnson met zijn partij de absolute meerderheid te krijgen tijdens de verkiezingen van afgelopen donderdag. De Brexit komt daarmee steeds dichterbij, maar de verdeeldheid in het land is er nog steeds.

Op NUjij liepen de meningen sterk uiteen. Er heerste opluchting dat dit waarschijnlijk een einde betekent aan alle impasses over de Brexit. Zo stelt Brammetje:

“Door op de Conservatieven te stemmen heeft het volk in het VK nogmaals te kennen gegeven vóór een Brexit te zijn. En nu weten ze allemaal wél wat een Brexit inhoudt. Het Britse pond is ook alweer aardig gestegen. Het komt helemaal goed met het VK. Brussel zal zich politiek wat moeten gaan matigen anders volgen er meer.” Brammetje

Volgens Gijsmans is het helemaal niet voor de hand liggend dat een overwinning voor de Conservatieven een overwinning voor Brexit betekent:

“Deze uitslag is helemaal geen bevestiging dat de Britten massaal voor Brexit kiezen. Het aantal stemmers op de Conservatieven is nauwelijks gestegen ten opzichte van 2017 en slechts 43 procent van de stemmers. Grootste stijging was bij de anti-Brexit Lib Dems en de Scottish National Party. De Britten zijn nog net zo verdeeld als voor deze verkiezingen. Wat me blijft verbazen zijn de verwijzingen hier naar Noorwegen en Zwitserland die het buiten de EU zo goed doen. Want die landen doen veel conform de regels van de EU. En betalen daar dik voor. Waarom zouden zij daar zoveel voor willen betalen? Voor de voordelen die het namelijk biedt. Het VK wordt een kleine markt ten opzichte van de grote EU. Waarom zouden ze betere handelsvoorwaarden kunnen krijgen dan de grote EU? Wat maken de Britten dat de EU niet maakt? Wat gaan ze exporteren? Nee, er is geen duidelijk mandaat vanuit de bevolking. Het gaat nog een roerige tijd worden.” Gijsmans

Kringgesprekken te pijnlijk voor arme kinderen?

Bijna twee op de drie basisschoolleraren heeft leerlingen in de klas die in armoede leven en aantoonbaar slechter presteren. Ook zegt een op de vijf gestopt te zijn met zogenoemde kringgesprekken, omdat deze "te pijnlijk" zouden zijn voor de kinderen.

Het onderwerp maakte veel emoties los op NUjij. Er werd besproken wat de functie van zo'n kringgesprek is en daarnaast werden persoonlijke situaties van arme ouders en kinderen gedeeld. In de reactie van Groenoogje_1965 kwam dit mooi samen.

“Ik heb door omstandigheden jarenlang in de schuldhulpverlening gezeten. En zat daarbij in de bijstand. Dat heeft natuurlijk invloed gehad op mijn kinderen, dat besef ik mij terdege. Maar ongewassen naar school was er niet bij, en ook kregen ze hun brood/melk mee naar school en zorgde ik er voor dat de kinderbijslag wel degelijk aan hun besteed werd. Ik had het geluk een geweldige bewindvoerder te hebben. Het hoeft dus niet aan de ouders te liggen. Mijn dochter heeft ook als klein meisje gezien, dat met positiviteit enorm veel te bereiken is. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, maar dat helpt van geen kant. School was op de hoogte van mijn situatie, en heeft mij en mijn dochter gesteund. Met gesprekken, en soms een extra aai over haar bol. Kring gesprekken zijn belangrijk. Ook voor een kind waar de ouders het wat minder hebben. Het geeft hun klasgenootjes ook duidelijkheid dat de wereld niet altijd mooi en gezellig is. Creativiteit in deze zou niet moeilijk moeten zijn.” Groenoogje_1965

Omroeptekst 'aanrijding met persoon' maakt emoties los

De NS stopt met de melding dat er een "aanrijding met een persoon" is geweest en past de omroeptekst aan naar "aanrijding". De melding "aanrijding met een persoon" roept onder meer associaties met suïcide op, blijkt uit onderzoek.

Lezer Beetje_jammerr bevestigt dit en vindt het dan ook een goed besluit van de NS om de tekst aan te passen.

“Als ervaringsdeskundige kan ik zeggen dat dit een zeer welkome aanpassing is. Het gevoel dat je bekruipt bij het horen van de huidige tekst als je worstelt met suïcidale gedachten zal ik nooit vergeten. Overigens ben ik er gelukkig van genezen.” Beetje_jammerr

Toch is er ook onbegrip. Lezers vinden dat het onderwerp zelfdoding besproken moet kunnen worden. Onder meer NUjij'er Scts staat niet achter het besluit.

“Ik vind het persoonlijk juist respectloos en bovendien struisvogelpolitiek om het niet te benoemen. Zelfdoding is best een groot en complex probleem. Daar mogen we het best over hebben. De vele 'aanrijdingen met personen' die de NS overkomt en waar ook veel over gecommuniceerd wordt, zijn continu een reminder dat we met dit probleem bezig moeten blijven. Door het niet meer direct te benoemen gaan je mijns inziens deels ook ontkennen dat het probleem bestaat. Het wordt hierdoor meer een taboesfeer ingedrukt. Willen we dat dan?” Scts

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.