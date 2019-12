De onderwijsvakbonden hebben een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie PO Raad over een cao voor het basisonderwijs, melden de bonden donderdag. Ondanks het akkoord gaat de geplande tweedaagse staking van januari nog wel door, laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten.

Belangrijkste punten van de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn een structurele loonsverhoging van 4,5 procent, een nabetaling van 33 procent van het maandsalaris, een eenmalig bedrag van 875 euro en een individueel recht op scholing. De cao geldt voor 181.000 mensen.

AOb-bestuurder Eugene Stolk reageert tevreden over het onderhandelaarsakkoord: "Met het extra geld dat we hebben gekregen voor de algemene salarisverhoging en de herziening van de salarisschalen voor leraren hebben we het maximale er uit gehaald. Het is een eerste stap op weg naar een eerlijk salaris."

Ook CNV-directeur Hans de Jong reageert positief. "Met het afsluiten van deze cao is een belangrijke stap gezet en dat werd tijd. Het is belangrijk dat iedereen die werkt in het primair onderwijs dit zo snel mogelijk merkt op de salarisstrook."

Rinda dan Besten, voorzitter van werkgeversorganisatie is ook blij met het akkoord en wijst naar de invloed van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, die bemiddelde bij de onderhandelingen. "Haar creativiteit, inzet en nieuwe inzichten hebben echt het verschil gemaakt", aldus Den Besten.