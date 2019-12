De donderdag begint in het noordoosten en oosten met plaatselijke regen, in het zuiden en zuidwesten schijnt de zon.

De buien trekken weg en dan zijn er in het hele land opklaringen en perioden met zon.

De middagtemperatuur ligt rond de 6 graden.

In de loop van de middag en in de avond neemt de bewolking toe. Ook de zuidenwind neemt toe in kracht.

In de loop van de nacht gaat het in het hele land regenen. In het noorden en oosten kan het tijdelijk ook sneeuwen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 6° 2° Z 4 Zaterdag 7° 4° W 6 Zondag 8° 4° ZW 5 Maandag 8° 5° ZW 4 Dinsdag 9° 6° Z 3

