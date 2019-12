Het Poolse herdenkingsmuseum Auschwitz overweegt juridische stappen tegen Bert Dorenbos, de maker van de documentaire Evolutie, Auschwitz en abortus. Daarin vergelijkt Dorenbos abortus met de Holocaust. Dat meldt Omroep HUMAN zaterdag in een persbericht. Het televisieprogramma Medialogica besteedt zondag op NPO2 aandacht aan de kwestie.

Dorenbos is de oprichter van de christelijke pro-life organisatie Stichting Schreeuw om Leven. Auschwitz stelt in het televisieprogramma Medialogica te zijn misleid door Dorenbos over de opnames die hij in het voormalige naziconcentratiekamp maakte en zegt: "De documentaire is respectloos richting mensen die in Auschwitz zijn vermoord."

Medialogica doet in de aflevering Beeldenstorm om abortus onderzoek naar framing door voor- en tegenstanders in de abortusdiscussie. Voormalig EO-voorzitter Dorenbos reisde in 2011 met plastic foetussen naar Auschwitz af en monteerde de poppetjes in zijn documentaire in de verbrandingsovens. Ook maakte hij een beeld waarin de tekst Abortion Makes Free boven de poort van Auschwitz is te zien.

De documentaire werd na 2011 online gezet en een aantal keer vertoont door de christelijke televisiezender Family 7. Dat deed toen stof opwaaien in Nederland: Joodse organisaties en vertegenwoordigers in Nederland reageerden geschokt.

'Auschwitz zou nooit toestemming hebben verleend'

Medialogica ontdekte dat Auschwitz nooit op de hoogte was van de inhoud van de documentaire. "Zij wisten niet hoe de beelden gebruikt zouden worden en zouden hiervoor nooit toestemming hebben gegeven. Deze week is de documentaire verwijderd van een website die de heer Dorenbos mede beheert", aldus het persbericht van Omroep HUMAN.

Dorenbos blijft in de uitzending van Medialogica bij zijn standpunt: "De vergelijking met abortus is legitiem. Ons plastic foetusje is als die anderhalf miljoen baby's die in de gaskamers zijn omgebracht omdat ze geen kant op konden." Kees van Helden, de huidige directeur van Schreeuw om Leven, zegt in Medialogica dat de beelden in de documentaire niet gepast zijn.

In het Reformatorisch Dagblad reageert Dorenbos zaterdag op de ontstane commotie: "Ik wist hier nog niets van. Het is wel laat om op iets uit 2011 terug te komen.” Hij geeft aan dat hij bij de opnames in Auschwitz nooit hoefde te laten weten wat de inhoud van de documentaire werd.

Dorenbos zegt dat hij het maken van zo'n documentaire nu anders zou aanpakken en de parallel tussen de plastic foetusmodelletjes en Auschwitz niet meer zou trekken. "Ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap."