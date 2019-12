Vrijdag is de Amsterdamse AEX-index voor het eerst sinds 2001 boven de 600 punten gesloten. De beurskoers eindige op 602,30 punten, met een plus van 1,8 procent.

De beursbarometer werd aangevoerd door staalgigant ArcelorMittal, dat 3,5 procent steeg. De enige daler in de hoofdindex was Adyen, dat uitkwam met een halve procent in de min.

Het goede nieuws in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten gaf de beurzen een oppepper. Ook in andere Europese landen deden de beurzen het goed.

In november was al een ander record gebroken: toen was de AEX sinds 2001 voor het eerst boven de 600 punten. Bij sluiting stond de beursbarometer toen net iets lager, op 599,03 punten.

In 2000 werd de hoogste stand ooit bereikt door de AEX: 701,56 punten. Kort daarna brak de dotcomcrisis uit en zakte de beurs ineen.