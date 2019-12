Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Niet meer WhatsAppen met de gemeente

54 van alle 355 Nederlandse gemeenten zijn voor inwoners niet meer bereikbaar via WhatsApp. Zo valt een laagdrempelige manier om in contact te komen met de gemeente weg.

Op NUjij werden twijfels geuit over het gebruik van WhatsApp als contactmiddel met de gemeente. Drie lezers, onder wie HerbalxXx, vroegen zich af hoe het zit met de privacy en persoonsgegevens als burgers met de gemeente communiceren via WhatsApp.

“WhatsApp is natuurlijk geen professioneel medium en zeker nadat Facebook de dienst heeft gekocht, kun je je afvragen of je communicatie met overheidsinstantie wel via een dergelijke dienst wil laten verlopen.” HerbalxXx

De gegevens komen echter niet in gevaar, want Facebook kan de berichten niet inzien. Chats worden versleuteld verstuurd, zodat alleen de zender en ontvanger ze kunnen lezen. Hieruit ontstond vervolgens een interessante discussie over wat de beste manier is om contact op te nemen met de gemeente. Zo werden de opties om te bellen of een mail te sturen besproken, maar lezer El_Rodeo kiest voor een live chat.

“Het is maar net waar je aan gewend bent. Ik vind persoonlijk een live chat op je website ook prima en dat is veel makkelijker te schalen. Daar zijn talloze standaardoplossingen voor die je kunt implementeren op je website en dat hoeft dus niet duur te zijn om in te stellen. Daarnaast heb je zelf als gemeente controle over hoe je het inricht en ben je dus nooit afhankelijk van een Amerikaanse multinational die geld wil verdienen aan jouw dienstverlening.” El_Rodeo

Vrouwen krijgen gratis spiraaltje na abortus

Vanaf volgend jaar kunnen vrouwen die een abortus hebben ondergaan gratis een spiraaltje laten plaatsen. Sommige vrouwen kunnen zelf niet voor adequate anticonceptie zorgen door bijvoorbeeld psychische problemen, dus mag de abortusarts besluiten of zij het spiraaltje vergoed krijgen.

Lezers op NUjij pleitten vooral voor gratis anticonceptie in het algemeen. Een zwangerschap moet voorkomen worden, zodat een abortus niet nodig is. Simpel gezegd vinden ze dat de minister niet ver genoeg gaat. Lezer AnneliesWI legt uit waarom bovenal jongere vrouwen hier veel baat bij zouden hebben.

“Ik denk dat er meer aandacht moet komen voor de verschillende vormen van anticonceptie. Als je een zestienjarige vraagt, komt hij of zij vaak niet verder dan de pil of condooms. Het moet transparanter en het taboe om erover te praten moet er vanaf. Dus waarom een spiraaltje vergoeden na een abortus en je er voor in aanmerking komt? Jonge meiden moeten te allen tijde gebruik kunnen maken van anticonceptie, welke vorm dan ook. Misschien denk ik nu heel kort door de bocht, maar waarom geldt er voor anticonceptie niet net zoiets als het aflossen van studieschuld. Je betaalt pas als je dat kan. Op die manier wordt het dus voor jongeren en minima gratis en vrouwen die werken betalen een vergoeding.” AnneliesWI

Slechte leefomstandigheden door bosbranden bij Sydney

Sydney wordt geteisterd door de gevolgen van een immense bosbrand ten noorden van de stad. Door een sterke wind zijn verschillende bosbranden samengekomen tot een "een gigantische vuurzee", aldus persbureau Reuters. De lucht kleurt daardoor oranje en in verband met giftige stoffen in de rook wordt aangeraden speciale maskers te dragen.

Wendy van Dijck, een Nederlander wonend in Sydney, vertelde op NUjij over de huidige situatie in Australië.

“Ik woon in Sydney en het vuur zal nooit de stad zelf bereiken. Het is meer de regio rond Sydney. Wel wordt de rook en daarmee de luchtkwaliteit met de dag slechter. Omgerekend staat meer dan een kwart van Nederland in brand of is al afgebrand. Echt vreselijk verdrietig. En de zomer is net begonnen...” Wendy_van_Dijck

Op basis van deze reactie belde de redactie van NU.nl naar Australië en kreeg het artikel een persoonlijke aanvulling met het verhaal van een lezer.

Nederlanders met een beperking voelen zich in de steek gelaten

Mensen met een beperking hebben het de laatste drie jaar steeds moeilijker gevonden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Steeds meer van hen leven in armoede, genieten minder onderwijs, zijn werkloos en gebouwen zijn niet toegankelijk.

Op NUjij reageerden veel lezers met een beperking die zich in dit rapport kunnen vinden. Petej1962 zei dat hij vooral steun krijgt van zijn vrouw die ook een beperking heeft, maar dat hij minder hulp vanuit de overheid krijgt. Lezer Rutger_Hoekstra vertelt dat hij door zijn beperking niet aan een baan kan komen.

“Ik zelf heb een lichte vorm van autisme en ik ben toevallig werkzoekende, maar dat valt heel erg tegen. Ik zit al sinds februari thuis en heb al meerdere sollicitaties achter de rug gehad. Maar elk bedrijf heeft mij geweigerd omdat ik een lichte vorm van autisme heb. Daardoor zien ze het toch niet zitten om met mij in onderhandeling te gaan. En daar word ik best wel boos, verdrietig en geïrriteerd door. Het enige wat ik wil is een baan. Thuis zitten heb ik een hekel aan.” Rutger_Hoekstra

Maatregelen tegen fatale vallen

In 2018 overleden gemiddeld dertien mensen per dag door een ongelukkige val, daarvan was drie kwart van de slachtoffers tachtig jaar of ouder. Het aantal doden door een ongelukkige val stijgt al jaren. In de discussie werden veel maatregelen gedeeld om ongelukken te voorkomen. Maar lezer Treurig legt het achterliggende probleem bloot.

“Ik heb het gezien bij mijn buurtjes. Ze zijn zowel geestelijk als lichamelijk op. Doordat met name de buurvrouw heel erg alzheimer heeft en denkt dat ze nog jong is, doet ze dingen die totaal onverantwoord zijn zoals op een stoel gaan staan bij het afstoffen, op een grote trap buiten proberen ramen te lappen. Ze viel van de stoel, heup gebroken. Een paar weken revalidatie en hup weer naar huis. Haar kinderen en alle buren doen wat we kunnen om ze in de gaten te houden en te helpen, maar dat werkt niet. Volgens de instanties moet ze nog twee jaar wachten voor ze in een verzorgingshuis mag. En zo gebeuren die ongelukken. Niets de schuld van de vergrijzing: de schuld van de jongere generatie dat er geen verzorgingshuizen voor ouderen meer zijn!” Treurig

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.