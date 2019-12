De woensdag begint op veel plaatsen grijs. Vooral in het noorden lost de mist hardnekkig op.

In het midden en zuiden van het land kan de zon wel doorbreken. Het wordt tussen de 3 en 6 graden. Er staat weinig wind.

In de avond wordt het in het noordwesten van het land nevelig. In de nacht kan er in het zuiden van het land dikke mist ontstaan.