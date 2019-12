De woensdag begint op veel plaatsen grijs. In het zuiden van het land komt woensdagochtend dicht mist voor. Volgens het KNMI is het zich op sommige plekken in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland minder dan 200 meter.

De verwachting is dat de mist in de loop van de ochtend optrekt. In het midden en zuiden van het land kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 3 en 6 graden. Er staat weinig wind.

In de avond wordt het in het noordwesten van het land nevelig. In de nacht kan er in het zuiden van het land opnieuw dikke mist ontstaan.