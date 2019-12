ABN AMRO sluit vanwege de toename van "gewelddadige" plofkraken per direct meer dan de helft van de geldautomaten, zo maakt de bank maandag bekend. Het gaat om een tijdelijke maatregel, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De noodmaatregel is afgekondigd na een reeks plofkraken. "Deze ontploffingen hebben vooral een bepaald type geldautomaat van ABN AMRO getroffen en veroorzaken angst en onrust bij omwonenden en ondernemers", meldt de bank in een verklaring. Bij deze geldautomaten is daarom per direct geld uit de machines gehaald.

Om welk type geldautomaat het gaat, kan de bank niet zeggen. "We zien dat criminelen een specifieke werkwijze hebben ontwikkeld om deze automaten te kraken, en dat ze alle automaten van dit type afgaan." Er zijn dit jaar al zo'n 65 plofkraken gepleegd, waarvan vijftig bij het specifieke type automaat van ABN AMRO.

ABN AMRO kondigde vorige week aan tien geldautomaten in Amsterdam te sluiten. De maandag aangekondigde noodmaatregel heeft betrekking op geldautomaten door het hele land. In totaal zijn er, naast de 380 geldautomaten van ABN AMRO, negentig recent tot een Geldmaat omgebouwde automaten gesloten. Op zo'n vierhonderd andere locaties blijven de geldautomaten van ABN AMRO wel in gebruik.

Hoelang de tijdelijke noodmaatregel van kracht blijft, is niet bekend. "We zoeken voor elke automaat een passende oplossing. Een aantal automaten kunnen worden omgebouwd, andere automaten moeten in verband met de veiligheid worden verplaatst naar een andere locatie."

De woordvoerder van ABN AMRO benadrukt dat de bank begrijpt dat de maatregel voor ongemak kan zorgen. "De afspraak is dat er binnen een straal van 5 kilometer een geldautomaat moet zijn. Door het sluiten van deze automaten verandert dat niet. Mensen moeten misschien iets verder lopen voor een automaat, maar dit zal nog binnen de straal van 5 kilometer zijn."