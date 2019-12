ABN AMRO sluit per direct meer dan de helft van de geldautomaten vanwege een toename aan "gewelddadige" plofkraken. Dat maakte de bank maandag bekend.

De noodmaatregel is afgekondigd na een reeks plofkraken. "Deze ontploffingen hebben vooral een bepaald type geldautomaat van ABN AMRO getroffen en veroorzaken angst en onrust bij omwonenden en ondernemers", meldt de bank in een verklaring. Bij deze geldautomaten is daarom per direct geld uit de machines gehaald.

In totaal zijn er naast 380 geldautomaten van ABN Amro negentig automaten gesloten die de afgelopen tijd zijn omgebouwd tot een geldmaat. Op zo'n vierhonderd andere locaties blijven de geldautomaten van ABN AMRO wel in gebruik.

Het aantal plofkraken is dit jaar toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In 2018 werden 43 plofkraken gepleegd, dit jaar zijn het er al zo'n 65.

ABN AMRO kondigde vorige week aan een tiental geldautomaten in Amsterdam te sluiten. Dit jaar zijn er negentien plofkraken en pogingen daartoe gepleegd in de hoofdstad.