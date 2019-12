Ruim 11,9 miljoen Nederlanders kocht in 2019 producten online. De helft van hen heeft klachten over het online winkelen, blijkt uit nieuwe cijfers dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde.

Veruit de meeste klachten (34 procent) gaat over het te laat bezorgen van een bestelling. Maar ook technische problemen bij het bestellen of betalen (14 procent) of het ontvangen van verkeerde of beschadigde producten (13 procent) zijn steeds vaker voorkomende klachten.

Het aantal mensen dat online winkelt wordt steeds groter en geeft ook steeds meer geld uit online. 26 procent van de Nederlanders geeft tussen de 100 en 500 euro uit tijdens een online winkelsessie. Verder valt op dat mannen vaker online kopen en daarbij ook meer geld uitgeven.

Nederlanders gaven online het meeste uit aan kleding en sportartikelen (55 procent), reizen en vakanties (52 procent) en tickets voor evenementen (47 procent). Vergeleken met 2015 besteden we in 2019 online meer geld aan levensmiddelen en huishoudelijke goederen en apparaten.