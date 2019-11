Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

NU.nl factcheckt niet meer voor Facebook

Facebook vindt dat politici moeten kunnen zeggen wat ze willen, ook als dit betekent dat ze onwaarheden verspreiden. Dit was voor NU.nl de reden om de samenwerking met Facebook te beëindigen. "We voelen ons beperkt in welke berichten we kunnen en mogen checken op het platform", aldus NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Op NUjij kwamen veel goede vragen binnen, zoals van lezer NUjij_reacties:

“Dus eigenlijk is NU.nl het niet eens met vrijheid van meningsuiting?” NUjij_reacties

Uiteraard mag iedereen, ook een politicus, zijn of haar mening verkondigen. Als een onwaarheid onderdeel van die mening is, dan wil NU.nl dat graag kunnen benoemen. Met het standpunt van Facebook zou dat niet meer mogelijk zijn. NU.nl is dus zeker voor vrijheid van meningsuiting, maar we houden ons ook graag aan de feiten. Facebook zegt dat politici onwaarheden mogen verspreiden. Daar zijn wij het niet mee eens.

Lezer Asimo vroeg zich onderstaande af:

“Begrijp ik hieruit dat jullie uitspraken van politici die onwaarheden bevatten hier blijven aankaarten?” Asimo

Wij blijven gewoon doorgaan met onze rubriek NUcheckt. Hier kun je artikelen verwachten over zaken die niet (of soms juist wel) kloppen. Ook blijven wij uitspraken van politici checken.

De meeste NUjij-lezers vonden het een positieve ontwikkeling. Lezer Dwyddion voegt toe hoe belangrijk het is om als journalistiek medium de controlerende functie te blijven behouden.

“In de wereld vóór internet waren het de nieuwsdiensten die fungeerden als filter voordat berichten verspreid werden. Omdat er (meestal) per land vele nieuwsdiensten waren controleerden ze ook elkaar. In de wereld met/van Internet is die filterfunctie weggevallen. Iedereen kan een volkomen ongecontroleerd bericht de wereld in slingeren, en ook nog eens op allerlei plaatsen. Factchecking is een eerste, beperkte, poging om een eigentijds nieuwsfilter op te bouwen. Uiteindelijk zou elke organisatie, elk podium waar nieuws verspreid wordt een functie moeten hebben die regelrechte leugens filtert (en dus verwijdert) en discutabele of onbevestigde berichten markeert als zodanig tot van meerdere kanten duidelijk wordt dat het bericht betrouwbaar geacht wordt. Daarnaast zouden die podia zelf, door de buitenwereld, beoordeeld moeten worden op effectiviteit van hun berichtenbeoordeling, wat resulteert in een soort betrouwbaarheidsscore.” Dwyddion

Vliegen naar Londen krijgt de voorkeur boven de trein

Gemiddeld vertrekt iedere twintig minuten een vlucht vanuit Nederland naar een van de zes luchthavens rondom Londen. Dat komt neer op zo'n zevenduizend reizigers per dag. Greenpeace noemt de hoeveelheid "ultrakorte vluchten" voor afstanden korter dan 750 kilometer, "verontrustend".

Ook op NUjij speelde dit sentiment, want er zijn alternatieven om de Engelse hoofdstad te bereiken. Kies je milieubewust of voor de goedkoopste en snelste route? De verschillende opties werden breed uitgemeten in de discussie. Hoewel een aantal lezers graag met de trein zouden gaan, legt lezer Maxx uit dat dat niet altijd kan.

“Voor mij is Londen op dit moment echt te ver met de trein. Als je een afspraak hebt aan het einde van de ochtend kan je prima een vroege vlucht pakken. Een vroege trein die kant op is vaak onmogelijk. Ik ben het er overig wel mee eens dat afstanden als Amsterdam - Brussel echt absurd zijn om te vliegen. Parijs is naar mijn mening ook nog wel te doen met de trein, tenzij het echt niet anders uitkomt. Ik ben het helemaal eens dat dit soort korte vluchten over moeten worden genomen door treinreizen, maar op dit moment is deze verbinding nog niet goed genoeg. Het wordt tijd voor een 'Superintercity' die van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Duinkerke naar Londen gaat. Hetzelfde geldt voor treinen naar Berlijn en Parijs.” Maxx

Alleenstaande Jan Modaal kan moeilijk een huis vinden

Omdat het aandeel woningen tot 150.000 euro sterk is geslonken, kunnen eenverdieners met een modaal inkomen bijna nergens meer terecht voor een koopwoning. De Hypotheker noemt de situatie voor alleenstaanden in grote steden zelfs "dramatisch".

Volgens onze lezers is de situatie het gevolg van de trage bouw van nieuwe appartementen. D_Durks122 herkende zich net als veel anderen in de geschetste situatie. Hij woont door de hoge huizenprijzen nog steeds niet op zichzelf.

“Ik verdien minder dan modaal en ja, er is werkelijk niks te krijgen wat betaalbaar. Is het betaalbaar, dan word je ruim overboden door een huisjesmelker of tweeverdieners. Komt bij dat er ook niks meer bijgebouwd wordt voor onder 180 duizend euro. En dan het probleem met de sociale huur, je moet maar afwachten of je een huis kan krijgen aangezien er veel mensen met voorrang bij blijven komen waardoor je steeds verder achter in de rij komt. Particuliere huur zit buiten studentenkamers ook vrijwel nooit meer onder de huurtoeslaggrens en daardoor ook onbetaalbaar. Ik ben 27, maar ik verwacht niet dat ik binnen twee jaar het huis uit ben. En dan heb ik ook nog een behoorlijke spaarpot. Zelfs dan krijg ik niks voor elkaar.” D_Durks122

Tips tegen winterkwaaltjes

In deze koude maanden liggen weer gescheurde mondhoeken en kloofjes in vingers en voeten op de loer. Daarom vroeg NU.nl aan huisarts Edwin de Vaal om tips tegen deze kwaaltjes en lezers op NUjij gaven nog mooie aanvullende adviezen. Een handig overzicht als jij hier in de winter last van hebt.

