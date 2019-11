De politiechef die in 1989 leiding gaf aan de politie-inzet tijdens de stadionramp in Hillsborough is door de Britse rechter vrijgesproken, meldt de BBC donderdag. David Duckenfield (75) werd door het Openbaar Ministerie beschuldigd van dood door schuld van 95 voetbalfans.

De ramp is een van de meest schokkende in zijn soort in de Britse voetbalgeschiedenis. In een overvol stadion werden bij een wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forrest mannen, vrouwen en kinderen verdrukt.

Duckenfield werd door nabestaanden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de voetbalfans en stond al twee keer eerder voor de rechter. Nadat er paniek uitbrak in een vak met Liverpool-supporters, gaf Duckenfield het bevel om een uitgangshek te openen. Hierdoor werd de mensenmassa in een nauwe tunnel samengedrukt.

Bij de twee eerdere rechtszaken wisten de rechters geen besluit te nemen. Deze keer is Duckenfield echter vrijgesproken. Hoewel Duckenfield niet ontkent dat hij het bevel heeft gegeven om het hek te openen, ging de jury mee in zijn verdediging dat alle schuld op oneerlijke wijze in zijn schoenen is geschoven.

Duckenfield werd beschuldigd van de dood van 95 fans. In totaal kwamen 96 Liverpool-fans om bij de stadionramp. Het 96e slachtoffer, Anthony Bland, overleed vier jaar na de ramp, toen zijn kunstmatige beademing werd uitgezet. Zijn dood valt daarom vanwege de wetgeving in die tijd buiten de huidige vervolging.