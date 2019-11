Londen is een populaire bestemming voor vliegpassagiers. Bijna 2,6 miljoen reizigers vlogen in 2018 vanuit Nederland naar de Engelse hoofdstad. Hoewel de afstand naar Londen minder dan 750 kilometer bedraagt en de stad met de trein bereikbaar is, vliegen er dagelijks toch gemiddeld meer dan zevenduizend reizigers naartoe, blijkt woensdag uit een rapport van Royal HaskoningDHV, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van Greenpeace.

Uit berekeningen van het adviesbureau blijkt dat gemiddeld iedere twintig minuten een vlucht vanuit Nederland naar een van de zes luchthavens rondom Londen vertrekt. 90 procent van de reizigers die van deze vluchten gebruikmaken, heeft een bestemming in of rondom Londen. 10 procent van de reizigers reist naar de Engelse hoofdstad om op een andere vlucht over te stappen.

Vanuit Nederland vertrekken niet alleen korte vluchten naar Londen. Ook korte vluchten naar Parijs en Brussel zijn populair. Dagelijks vertrekken vanaf Nederlandse vliegvelden dertien vluchten naar Parijs en vijf naar Brussel.

Hoewel dit soort steden vaak goed met de trein te bereiken zijn, geven toch veel mensen de voorkeur aan het vliegtuig. Dat kan te maken hebben met de prijs en de reistijd. Een retour met de trein van Amsterdam richting Londen kost 99 euro of meer, terwijl een retour met het vliegtuig al voor 55 euro verkrijgbaar is. Met de trein ben je tussen de drie en zes uur onderweg, terwijl een vlucht van Amsterdam naar Londen gemiddeld een uur en een kwartier in beslag neemt.

Greenpeace noemt aantal ultrakorte vluchten 'verontrustend'

De milieuorganisatie noemt de hoeveelheid "ultrakorte vluchten" voor afstanden korter dan 750 kilometer, "verontrustend". De korte vluchten hebben een relatief hoge CO2-uitstoot, omdat tijdens het landen en opstijgen de meeste CO2 wordt uitgestoten.

"Het is natuurlijk niet te bevatten dat in deze tijd van klimaatcrisis er zoveel korteafstandsvluchten zijn, terwijl we weten dat vliegtuigen een grote CO2-uitstoot veroorzaken", zegt campagneleider Dewi Zloch.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde van de vliegtuigen die vanaf Schiphol vertrekken niet verder dan 750 kilometer vliegt. Andere populaire bestemmingen die binnen de straal van 750 kilometer liggen, zijn Parijs, Kopenhagen, Manchester en München.