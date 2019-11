De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet in 2020 waarschijnlijk 17 miljoen euro aan dwangsommen uitkeren aan asielzoekers die te lang moeten wachten op hun procedure. Dat laat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol maandag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun procedure, kunnen via de rechter een schadevergoeding aanvragen. Door de lange wachttijden bij de IND lopen deze bedragen op: in 2019 wordt het bedrag van de schadevergoeding geschat op 5,5 miljoen euro, en in 2020 op 17 miljoen euro. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is niet bekend.

Broekers-Knol spreekt haar zorgen over dit hoge bedrag uit in de brief, waarin ze ook aankondigt dat er een extern onderzoek naar de IND wordt ingesteld. Uit dit onderzoek zal moeten blijken wat er mis is bij de dienst en hoe de asielprocedure op korte termijn verbeterd kan worden.