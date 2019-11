Het blijft bewolkt waar op grote schaal neerslag uit komt. De meeste regen valt in de oostelijke helft van het land, waar plaatselijk tot 40 mm kan vallen.

In Zuid-Limburg is 's ochtends vroeg nog natte sneeuw mogelijk.

Het wordt in de middag maximaal 5 graden in het zuidoosten tot 9 graden in het noordwesten.

De wind is langs de kust vrij krachtig uit noordelijke richting, in het Waddengebied en op het IJsselmeer af en toe hard. In de loop van de middag kunnen er in het noordwesten windstoten voorkomen.

Morgenavond en in de nacht naar dinsdag wordt het vanuit het zuiden vaker droog.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 7° 4° W 4 Woensdag 6° 0° ZO 3 Donderdag 7° 1° O 3 Vrijdag 8° 2° O 3 Zaterdag 7° 4° OZO 3

Kijk hier of je het op jouw locatie droog houdt