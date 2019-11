Zondagochtend is er eerst ruimte voor de zon. Later neemt vanuit het oosten de bewolking toe.

De temperatuur loopt op naar 6 tot 8 graden. De wind draait vanmiddag naar noordoost en wordt matig van kracht.

In de avond valt er vanuit het oosten op steeds meer plaatsen neerslag. In hoger gelegen gebieden en in intensieve neerslag is ook een vlok natte sneeuw mogelijk.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 6° 2° ZW 3 Dinsdag 7° 3° ZW 4 Woensdag 7° 0° ZO 3 Donderdag 8° 2° O 4 Vrijdag 8° 3° ZO 3

