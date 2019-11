Arthur Brand heeft de in 2002 gestolen ring van de schrijver Oscar Wilde teruggevonden. Op 4 december overhandigt de Nederlandse kunstdetective het sieraad in een ceremonie aan de Universiteit van Oxford, de eigenaar van de ring, meldt de NOS.

Een schoonmaker van de universiteit ontvreemde de ring in 2002 uit het universiteitsgebouw, toen hij op zoek was naar bewijs van overspel van zijn vrouw, die ook op de universiteit werkte. De man beweerde na zijn arrestatie dat hij het sieraad had laten omsmelten.

Brand geloofde het verhaal van de dief niet. "De meeste dieven zeggen zoiets, zodat ze niet hoeven te verraden aan wie ze iets hebben verkocht", aldus de kunstdetective. In eerste instantie leverde Brands zoektocht niets op.

Na de grootste kunstroof uit de Britse geschiedenis, in 2015, ontstonden er geruchten in de criminele onderwereld. Tussen de buit ter waarde van twintig miljoen euro zouden dingen zijn gevonden die al eerder waren gestolen, waaronder een Victoriaanse ring met een Russische tekst. Brand vermoedde meteen dat het om Wilde's ring moest gaan.

Via tussenpersonen kwam de kunstdetective in contact met de persoon die de ring van de in het Verenigd Koninkrijk vooral vanwege zijn toneelstukken zeer bekende schrijver in bezit had. Na het verifiëren van de echtheid van de ring kreeg Brand het sieraad in handen.

Brand vond vaker kunstwerken terug

Brand heeft vaker kunstschatten opgespoord. In november 2018 gaf de kunstdetective een zeldzaam Byzantijns kunstwerk, dat in 1974 werd gestolen in Cyprus, terug aan dat land.

In 2015 vond de vijftigjarige presentator van het programma De Kunstdetective van Omroep Max kunstschatten terug die in de werkkamer hadden gestaan van Adolf Hitler. Door dergelijke resultaten noemt men Brand ook wel de Indiana Jones van de kunstwereld, naar de hoofdpersoon uit de filmreeks gebaseerd op de avonturen van een fictieve archeologieprofessor.