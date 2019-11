Op zaterdag, de dag dat Sint en Piet aankomen in het land, is het bewolkt en droog. De temperatuur is maximaal 8 graden, maar voelt door de wind kouder aan.

De ochtend begint met lichte regen of motregen in het noordoosten, maar die trekt langzaam weg.

Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten zelfs de zon af en toe doorbreken. Dat is goed nieuws voor de bezoekers van de sinterklaasintocht in Apeldoorn.

In de nacht naar zondag klaart het vaker op. Zondagochtend begint dan ook met nu en dan zon.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 7° -1° Z 3 Maandag 7° 3° Z 4 Dinsdag 7° 2° Z 4 Woensdag 7° 1° ZO 4 Donderdag 7° 3° OZO 3

Kijk hier voor het weer op jouw locatie.