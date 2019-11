Bij de Bijenkorf aan de Lijnbaan in Rotterdam heeft de politie vrijdagavond elf jongeren aangehouden in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. De politie had tips gekregen dat er "mogelijke berovingen" zouden plaatsvinden.

De politie trof ter plaatse groepjes jongeren aan, "jongens en meisjes", aldus een statement. Bij fouillering vond de politie bij de elf jongeren zes messen, cocaïne, een boksbeugel en vuurwerk.

De elf jongeren zijn naar het bureau gebracht. Van de minderjarigen kregen de ouders een telefoontje. "Hopelijk levert deze schrik ook goede gesprekken op tussen ouders en kind", aldus de politie in een statement.

Ook donderdagavond patrouilleerde de politie al in het gebied vanwege de "informatiepositie" dat er massaal geplunderd zou worden.