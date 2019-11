Prins Andrew vindt dat hij zijn familie heeft teleurgesteld door te logeren bij de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein. Dit gedrag "is onbetamelijk voor een lid van de Britse koninklijke familie", aldus de Britse hertog van York in een vrijdag vrijgegeven fragment van een donderdag opgenomen interview met de BBC, dat die omroep zaterdag uitzendt.

De Britse prins ligt sinds maanden onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. Deze Amerikaanse zakenman maakte, in afwachting van zijn rechtszaak over het seksueel uitbuiten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes, in augustus op 66-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.

Terugkijkend op zijn besluit om bij Epstein te verblijven, nadat Epstein in 2007 voor het eerst veroordeeld werd voor prostitueebezoek, heeft de prins spijt. "Ik neem mezelf dat elke dag kwalijk. Het is onbetamelijk voor een lid van de Britse koninklijke familie. We proberen de hoogste gedragsregels aan te houden en ik heb mijn familie teleurgesteld. Zo simpel is het."

Het volledige interview met prins Andrew is zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd te zien op BBC2.