Twitter verbiedt vanaf 22 november een groot deel van alle politieke advertenties, zo maakt het platform vrijdag bekend. Volgens de herziene regels is het voor sommige organisaties nog steeds toegestaan om te adverteren over sociale, economische en milieukwesties.

Het nieuwe beleid verbiedt advertenties die politici of politieke partijen promoten, evenals advertenties die oproepen tot campagnebijdragen of stemmen. Wel toegestaan zijn advertenties die aandacht vragen voor maatschappelijke onderwerpen, zoals abortus en klimaatverandering.

Echter, daarbij is het niet meer mogelijk om advertenties op een bepaald postcodegebied te richten. Ook specifiek richten op gebruikers met een bepaalde politieke voorkeur is niet langer toegestaan. Nieuwsorganisaties zijn wel vrijgesteld van het verbod, zodat zij vrijuit de onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen.

'Politici moeten hun bereik verdienen'

Twee weken geleden kondigde Twitter-topman Jack Dorsey nog een geheel en wereldwijd verbod aan op politieke advertenties. Dit besluit betrof dus zowel politici en hun partijen als politieke onderwerpen. Volgens Dorsey moeten 'politici hun bereik verdienen in plaats van kopen'. Hij wil niet dat het platform gebruikt wordt om politieke boodschappen aan mensen op te dringen. Een uitzondering zou onder meer gemaakt worden voor advertenties die mensen aansporen om te gaan stemmen.

Vraagtekens bij de uitvoerbaarheid

Niet iedereen is even enthousiast over het nieuwe beleid. Zo zetten critici vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, omdat Twitter in het verleden ook nalatig zou zijn geweest met het bestrijden van accounts die haatzaaien of op andere wijzen het platform misbruikten.