Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Succesvol nationaal drugsdebat op NUjij

Donderdag vond het online nationaal drugsdebat plaats op NUjij. Tussen 12.00 en 15.00 uur verschenen elk uur verschillende stellingen waarop lezers en deskundigen konden reageren en waarover ze konden discussiëren. De kwaliteit van de discussie lag erg hoog en de reacties waren goed onderbouwd. Uiteindelijk werden binnen drie uur bijna achthonderd reacties geplaatst.

De eerste stelling luidde "Recreatieve drugsgebruikers zijn medeschuldig aan criminaliteit in de drugswereld en moeten daarom ook worden aangepakt". 39 procent van de deelnemende NUjij'ers was het eens met deze stelling.

“Helemaal mee eens! Zij houden het in stand. En zijn dus medeplichtig aan alle natuurschade, geweldsmisdrijven en andere aanverwante zaken. Elke gebruiker weet deze effecten, maar blijft er mee door gaan. Het kost de maatschappij geld, waarvan ik vind dat de gebruiker dit mede moet vergoeden (Saver)” Saver

“Bij alles wat je consumeert, mag je je realiseren waar het vandaan komt en wat je daarmee in stand houdt. De vraag bepaalt immers de markt. Net zoals dat geldt voor het in stand houden van kinderarbeid door goedkope Chinese producten, het belasten van het milieu door auto te rijden, geldt dat ook voor drugs. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld waarin we leven en we kunnen daar invloed op hebben door keuzes te maken in hoe we ons gedragen en waar we onze spullen vandaan halen. Wij zijn geen onbetekenende pionnen zonder keuzemogelijkheid.” DrMark

Toch was de meerderheid van NUjij het oneens met deze stelling.

“Gebruikers dragen financieel bij aan een tot criminaliteit gedwongen industrie, maar zouden vaak niets liever willen dan legaal en gereguleerd (ook tegen een hogere prijs) hun middelen kopen. De overheid is de enige verantwoordelijke voor het verrotte systeem waar we in zitten, ze bieden namelijk geen alternatief. Het gebruik van drugs is niet tegen te houden, dat werkt hetzelfde als alle andere genotsmiddelen zoals koffie, chocola, wijn, bier en zelfs vlees. [..] Maar, deze producten zijn legaal en kunnen bij goede wil gereguleerd worden. Drugs vanwege hun wettelijke status niet. De enige houdbare manier van werken is legalisatie van de relatief onschuldige middelen zoals wiet, xtc en psychedelica, en decriminalisatie van het gebruik van alle middelen.” Roel93

“Als we kijken naar landen waar de 'gebruikers' gecriminaliseerd worden zie je enorme sociale problemen, geen mindering van drugsgebruik en een maatschappij waar ik niet in wil wonen. Drugsgebruik zou puur alleen vanuit de volksgezondheids-problematiek beoordeeld moeten worden niet vanuit repressie. Dat de consument mede verantwoordelijk is voor de criminele uitwassen? NEE! Dat doet het beleid! Kijk naar de afgelopen jaren, meer repressie, inzet kroongetuigen, mensen tegen elkaar uitspelen, haperende opsporing (zachtjes uitgedrukt) maakt dat er meer moord-schietpartijen zijn!” Steven_Kompier

Het debat werd afgesloten met een fysiek debat in de avond. Hoe het hele drugsdebat er online aan toeging, kun je hier teruglezen.

De strijd barst weer los: voor welke zorgverzekeraar kies jij in 2020?



Blijf jij bij je huidige zorgverzekeraar of stap je over? De zorgverzekeraars hebben hun plannen voor 2020 bekendgemaakt. Dit betekent dat je kunt gaan opmaken welke zorgverzekering in 2020 het beste bij jou past.

Enkele zorgverzekeraars verlagen de zorgpremie voor de basisverzekering, maar bij de meeste verzekeraars stijgt het maandbedrag. Veel NUjij'ers vinden dat jammer, maar lezer Joentje komt met goede tips om toch het maximale uit je zorgverzekering te halen.

“Veel emotionele reacties, begrijpelijk. Maar puur feitelijk werken alle zorgverzekeraars nagenoeg op kostprijs met een 'combined ratio' (verschil tussen premieomzet minus zorgkosten) van zeg 95%. Dat is al sinds 2006.... En dan zijn al die 'hoge salarissen' maar een druppel op de kosten. Uitvoeringskosten (alle salarissen van alle medewerkers en kosten gebouwen, ict, enz.) zijn zo'n 2% van de premie.... Dus geloof het of niet, de kosten stijgen omdat we meer zorgkosten maken (langer leven, veel ouderen, heel veel nieuwe -dure- mogelijkheden). Tip als je gezond bent: hoog eigen risico, en geen Aanvullende Verzekering en al helemaal geen tandartsverzekering (beter sparen en goed poetsen). Voor kids in de beugelleeftijd kan het als ouder wel interessant zijn om een uitgebreide orthodontiedekking te nemen waar de kids dan onder vallen (kids kunnen onder de AV van de ouders).” Joentje

Roken tijdens werk verleden tijd

Roken op je werkplek of onder werktijd wordt steeds minder geaccepteerd. Rookruimtes worden gesloten en personeel mag niet zomaar buiten de pauzes een sigaretje opsteken. Tien van de honderd grootste bedrijven in Nederland zullen in 2020 een rookvrij beleid voeren.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid vindt dat in navolging van de horeca ook rookruimtes op andere plekken dicht moeten.

Meningen over deze ontwikkeling liepen zeer uiteen. De meeste lezers hadden een houding van "leven en laten leven". Toch vond een aantal NUjij'ers dat je je "niet met andermans zaken moet bemoeien". Aan de andere kant werd gezegd dat het een goed idee is om roken tijdens het werk te verbieden, zo zegt ook NUjij'er Discusieer_Mee.

“Roken moeten mensen zelf weten maar toen ik nog volop werkte waren er veel collega’s die tijdens het werk verdwenen om naar buiten te gaan om te roken. De rest van de collega’s mochten hun spreekuur (poli-assistentes) overnemen omdat ze 15 minuten per keer verdwenen. 5 minuten heen, 5 minuten roken en 5 minuten teruglopen, en dat tig keer op een dag. Daar had ik wel problemen mee. Een ieder liep het vuur uit de sloffen en zij peerden hem tig keer per dag en mocht een ander hun spreekuur erbij doen. Dat vind ik erg oncollegiaal. Er werd niet naar gekeken of het mogelijk was om 15 minuten te verdwijnen. Trek in een sigaret dus ga NU roken. Dat mensen roken moeten ze zelf weten maar een beetje collegialiteit mag je toch wel verwachten, maar dat is ver te zoeken bij sommigen.” Discusieer_Mee

Nieuwe stikstofmaatregel: van 130 naar 100 km/u



De VVD had het deze week zwaar: de belofte om 130 kilometer per uur te behouden is tenietgedaan. Wegens de aanhoudende stikstofproblemen gaat de snelheid op de snelweg naar 100 kilometer per uur.

Dit zorgde voor veel ophef op NUjij. Lezers vonden het een bizarre maatregel, zeker omdat de VVD ook wel de autopartij wordt genoemd. Anderen begrijpen deze keuze wel, zoals lezer Eli_Ri hieronder.

“Ik ben benieuwd hoe veel later je nou eigenlijk op je werk bent door deze maatregel, vermoedelijk komen hierdoor ook minder ongelukken en dus ook minder files, maar dat moet zich nog maar aantonen, is gelukkig niet moeilijk na te gaan. Ik ben blij dat de regering eindelijk het lef heeft om zich om het milieu te bekommeren. Het is moeilijk want je verliest wat kiezers, maar de kiezer kan niet altijd koning zijn, de politiek slaat de laatste tijd nogal door wat dat betreft, vind ik (een soort omgekeerde dictatuur eigenlijk). Helaas moet de regering ook af en toe dingen besluiten die minder leuk zijn, we moeten eens ophouden ons als een stel verwende nesten te gedragen en alleen maar voordelen te eisen, zo werkt de wereld nou eenmaal niet, kritisch blijven is belangrijk, maar regeren wordt zo langzamerhand bijna onwerkbaar in Nederland, waar we het nota bene best wel goed hebben.” Eli_Ri

