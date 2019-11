Toevallig stelt Daniel Goldman, die als jurist is verbonden aan de Democratische zijde van het inlichtingencomité, Yovanovitch net een serie vragen over hoe zij zich voelde toen ze in april te horen kreeg dat de president geen vertrouwen meer in haar had.



Hij vraagt haar of het klopt dat de president een ambassadeur naar believen mag ontslaan. Dat klopt, zegt ze. Heeft Yovanovitch in haar meer dan drie decennia als ambtenaar eerder meegemaakt dat een ambassadeur zo abrupt en zonder opgaaf van reden werd ontslagen? Nee, zegt ze.



"Ik was geschokt, absoluut geschokt, en emotioneel verpletterd", zegt Yovanovitch over het telefoongesprek waarin Trump haar "slecht nieuws" noemde en zich dreigend over haar leek uit te laten. "Een medewerker zei dat ze de kleur uit mijn gezicht zag wegtrekken toen ik het transcript las", zegt ze. "Dus ik had zelfs een fysieke reactie. Zelfs nu kan ik er de juiste woorden niet voor vinden."



Voelde ze zich bedreigd door de woorden van Trump? vraagt Goldman. "Ja", zegt ze - het voelde als een vaag dreigement en maakte zich zorgen over wat dat precies betekende.