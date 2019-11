Het is vrijdag bewolkt, maar vrijwel overal droog.

De middagtemperatuur schommelt rond de 6 graden, maar door een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In de avond zwakt de wind af.

In het weekend zijn er ook veel wolken te zien. Vooral in de noordelijke helft van het land is op zaterdagochtend kans op regen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 6° 1° ZW 3 Zondag 6° 0° Z 3 Maandag 7° 3° Z 4 Dinsdag 7° 2° Z 4 Woensdag 7° 1° ZO 4

