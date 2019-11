Premier Mark Rutte vindt het verlagen van de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen een "rotmaatregel", maar wel nodig voor een groter belang, namelijk het behoud van banen in de bouwsector.

"Ik denk niet dat we binnenkort weer 130 kilometer per uur kunnen rijden. Het zal echt voor langere tijd zijn", zei Rutte woensdagochtend tijdens een persconferentie.

Rutte somde samen met ministers Carola Schouten (Landbouw), Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) en Stientje van Veldhoven (Wonen) de vier belangrijkste punten op die het kabinet nu neemt om de stikstofuitstoot en -neerslag te verlagen zodat er ruimte ontstaat om woningen en wegen te bouwen.

Naast de snelheidsverlaging zijn dat het versterken van dijken en de kust, een andere samenstelling van veevoer en een verhoging van het bedrag om varkensboeren uit te kopen die vrijwillig willen stoppen met hun boerenbedrijf.

Om de dijken en de kust op pijl te houden, wordt een noodwet gemaakt. Voor eventuele herstelmaatregelen in de natuur is 250 miljoen euro gereserveerd, afkomstig van de al eerder toegezegde half miljard euro.

Van Nieuwenhuizen, net als de premier een VVD'er, is eveneens niet blij met de snelheidsverlaging. "Ik had dit liever niet gedaan, laat dat duidelijk zijn. Maar het is echt noodzakelijk. Als je ondernemers spreekt, dan hoef je niet te twijfelen."

De bewindsvrouw kon nog niet zeggen wanneer de snelheidsverlaging precies wordt doorgevoerd en hoe het wordt gehandhaafd. Voor het einde van dit jaar wil ze meer duidelijkheid geven.

VVD profileerde zich als 'vroempartij'

De VVD heeft zich altijd geprofileerd als autopartij. In het eerste kabinet van Rutte in 2010 werd de maximumsnelheid met veel publiciteit verhoogd naar 130 kilometer per uur. De term 'vroempartij' werd zelfs door de VVD geclaimd.

"Ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt", benadrukte Rutte. "Maar als mensen met de Kerst thuis zitten omdat ze hun baan hebben verloren, dan kan ik, en geen enkele VVD'er, zichzelf in de spiegel aankijken."

Om de liberalen enigszins tegemoet te komen, mag er in Europa worden gelobbyd om de Natura 2000-gebieden te herschikken en sommige zelfs op te geven. Daar moeten dan grotere beschermde natuurgebieden voor in de plaats komen.

"We gaan kijken of we de natuur ook op andere plekken kunnen realiseren. We willen een robuust natuurnetwerk, maar wel slim vormgeven", zei Schouten daarover.

Dinsdag lekten de belangrijkste maatregelen al uit toen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie akkoord waren.

Woningbouw en infrastructuur krijgen voorrang

Het kabinet wil 70 procent van de 'stikstofwinst' die voortvloeien uit de maatregelen gebruiken om de bouw en de infrastructuur weer vlot te trekken, de overige 30 procent wordt ingezet voor de natuur.

Het kabinet wil de komende periode ieder jaar 75.000 huizen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Dat aantal leek door de stikstofcrisis terug te vallen naar 47.000 als er niets zou veranderen, waarschuwde Van Veldhoven, maar met de woensdag gepresenteerde maatregelen is het oorspronkelijke doel voor 2019 en 2020 weer in zicht.

Dit zijn nog geen langetermijnoplossingen, die komen volgens planning aan het einde van dit jaar. Dan zal er ook meer aandacht zijn voor de landbouw, de sector die verantwoordelijk is voor verreweg de meeste stikstofneerslag (46 procent). Voor het wegverkeer is dat ruim 6 procent en de bouw zelfs minder dan 0,6 procent.