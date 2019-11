Facebook moet nepadvertenties, die de beeltenis en de naam van John de Mol gebruiken, weren van het sociale medium. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam maandag besloten. Als Facebook de advertenties niet actief tegengaat, dan kan een dwangsom worden opgelegd die kan oplopen tot 1,1 miljoen euro.

Facebook moet ook de gegevens verstrekken over de identiteit van de partijen achter de nepadvertenties.

De Mol zegt in een schriftelijke reactie dat hij blij is dat de rechter hem in het gelijk heeft gesteld. "Ik mag hopen dat deze uitspraak voor Facebook aanleiding is om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, waardoor onschuldige mensen niet meer met de nepbitcoinadvertenties kunnen worden opgelicht."

"Ik hoop bovendien dat niet alleen ik, maar ook alle andere bekende Nederlanders die zijn misbruikt voor deze nepadvertenties profijt gaan hebben van deze uitspraak en de opgedane kennis. Mijn juridisch adviseurs en ik zullen nauwlettend volgen of Facebook nu ook daadwerkelijk snel maatregelen neemt tegen dit bedrog.”

Facebook mogelijk in hoger beroep

Een woordvoerder van Facebook zegt dat het bedrijf de uitspraak gaat bekijken. Facebook sluit een hoger beroep niet uit. Het bedrijf benadrukt opnieuw dat het ook in het belang van Facebook is om de misleidende advertenties te verwijderen.

Verder zegt het concern vanaf december een meldformulier voor nepadvertenties in Nederland beschikbaar te maken. "Dit biedt een extra manier om feedback van gebruikers te ontvangen, die ons helpt om onze modellen voor het geautomatiseerd opsporen van nepadvertenties te trainen."

Meer nepadvertenties voor cryptovaluta

De Mol en Facebook liggen al bijna een jaar in de clinch. De naam en beeltenis van De Mol en zijn zoon Johnny werden gebruikt bij nepadvertenties voor cryptovaluta. Bezoekers werd een methode beloofd om rijk te worden. Daarvoor moesten ze wel een bedrag overmaken. Gedupeerden konden uiteindelijk naar hun geld fluiten.

Vooral het laatste jaar duiken steeds meer nepadvertenties op waarbij de naam en beeltenis van bekende Nederlanders worden gebruikt. Zo werden in de advertenties onder meer de namen en afbeeldingen van Alexander Klöpping, Ruud Feltkamp en Matthijs van Nieuwkerk misbruikt. Ook de vormgeving van media zoals NOS en NU.nl zijn gebruikt.

In de zaak tussen De Mol en Facebook verklaarde het sociale medium dat het bedrijf van alles probeert te doen om de advertenties tegen te houden. Maar soms glipt een advertentie volgens het bedrijf door de controlesystemen.

Gesprekken tussen De Mol en Facebook liepen eerder op niets uit.