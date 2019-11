Een arrestatieteam van de politie heeft zaterdag rond 9.00 uur een inval gedaan in een pand in Amsterdam na een schietincident dat eerder plaatsvond nabij de A10. De politie heeft in totaal zeven verdachten aangehouden.

De politie vermoedde dat betrokkenen van de schietpartij, die in de ochtend rond 7.00 uur plaatsvond, zich in een pand aan de Helicopterstraat schuilhielden. Bij de inval werden drie personen aangehouden die mogelijk verband hebben met het schietincident.

De persoon die werd beschoten, is volgens de politie in een auto gestapt en weggereden. Dit voertuig is vervolgens aan de kant gezet. De vier inzittenden, onder wie de gewonde, zijn aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wie welke rol heeft gehad bij het incident.

Ook ander schietincident in Amsterdam zaterdagochtend

Eerder zaterdagochtend vond ook een ander schietincident plaats. Een koffiebar aan de Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam-Noord werd rond 2.00 uur beschoten. Hierbij raakte niemand gewond.

De politie hield twee verdachten aan wegens verdenking van betrokkenheid bij dit incident.