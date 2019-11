De zaterdag begint bewolkt, met in het noordoosten en oosten van het land lokaal mist. Vooral in het noorden van het land kunnen enkele buien vallen. Later op de dag breekt vanuit het zuiden steeds vaker de zon door.

Het wordt niet warmer dat 9 graden, daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Op de Wadden en in de kustgebieden kan het hard gaan waaien. In de nacht van zaterdag op zondag kan het in het binnenland licht gaan vriezen.