Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Waarom de lerarenstaking nodig was

De afgelopen weken is er al flink gestaakt en deze week was het de beurt aan de leraren, zelfs nadat het kabinet bekendmaakte 460 miljoen uit te trekken voor het onderwijs. Veel leraren vonden die eenmalige investering niet voldoende. Sommige lezers begrepen dat niet. Lezer Asimo legt uit waarom.

“Het salaris is, kort gezegd, volledig marktconform. (...) Ik voel weinig sympathie voor docenten die om meer loon eisen, wel voel ik sympathie voor docenten die om minder werkdruk vragen. Daarom ben ik van mening dat extra geld van de overheid vooral gestoken moet worden in het realiseren van meer personeel.” Asimo

En dat is precies wat de docenten willen: een verlaging van de werkdruk. Een grote groep leraren deelde hun mening op NUjij, onder wie Donna20011. Zij legt uit wat voor haar dagelijks de gevolgen zijn van de hoge werkdruk, een belangrijke toevoeging aan de discussie.

“In de afgelopen jaren is de werkdruk enorm toegenomen: grote klassen, passend onderwijs, druk vanuit de inspectie om te moderniseren, differentiëren en digitaliseren plus de administratie die er bijkomt. Vele ouderavonden (pws, 10 min. gesprekken, MR, feestavonden, open avond, vakkenmarkt, profielkeuzeavond, gala, diplomering etc.). Daarnaast zien we wat het lerarentekort kost: als er geen docent beschikbaar is, wordt het uitzendbureau ingeschakeld. Deze uitzenddocenten zijn duur en geven louter lesjes. Alle andere taken worden opgepakt door het zittende personeel.” Donna20011

Zonder sociale media een wereld van rust

Economieredacteur Lisa Peters heeft zich in oktober onderworpen aan een digitale detox: Facebook deed WhatsApp deed ze allemaal in de ban en dat bleek positiever uit te pakken dan gedacht.

Op NUjij speelt dit onderwerp bij meerdere mensen. Lezers vertellen dat zij ook aan een digitale detox hebben gedaan en herkenden het verhaal van Lisa. Anderen willen het graag proberen, maar weten niet of ze zonder kunnen. Lezer Haven_West laat weten dat helemaal met sociale media stoppen voor haar niet de oplossing is, maar dat er andere manieren zijn om digitale rust te vinden.

“Nee, voor mij heeft het geen zin om uit alle sociale media te stappen omdat ik er juist mee begon om af te zijn van telefoontjes en hoe-gaat-het's. Dus als detoxen betekent dat er meer gebeld wordt of een date via-via geregeld wordt met minimale regie zal het juist weer stress introduceren? Of hangt het af van hoe sociaal je bent? Wel zelf gedaan: op Facebook vrienden en familie verlaten en nooit meer teruggekeken. Je mist niets! En je kunt ook beter uit WhatsApp-groepen blijven en al helemaal geen notificaties aan hebben, zelfs niet in de vorm van pop-up of totaal ongelezen. Dat zijn allemaal dingen die toch beslag leggen op je gevoel van urgentie of achterlopen, in de hersenen ergens, zodra je het ziet. Ook zeggen veel mensen het "gevoel" te hebben dat Facebook iets dwingends heeft, dat je timelines af en toe moet scrollen of materiaal moet liken. Detoxen lijkt me nodig als je een overdosis nam, niet kunt reguleren qua hoeveelheden gesprekken en/of notificaties, of in een gevoelige periode zit” Haven_West

Tampon- en maandverbandarmoede

9 procent van de vrouwen in Nederland tussen de 12 en 25 jaar heeft niet altijd genoeg geld om tampons of maandverband te kunnen kopen. Dit komt volgens Plan International en het feministisch platform de Bovengrondse mede doordat er een taboe rust op menstruatie in het algemeen.

Wij vroegen lezers op NUjij of een vergoeding voor vrouwelijke toiletproducten een oplossing zou zijn. Lezer Domi heeft geldtekort voor tampons zelf meegemaakt en vindt een vergoeding in sommige gevallen wel een goed idee.

“Ik heb dit zelf als tiener meegemaakt. Ik kreeg niet al te veel zakgeld en maandverband was iedere maand, net als andere verzorgingsproducten zoals shampoo, toch weer een hap eruit. Dus niet dat ik echt in de problemen kwam, maar het was zeker een voelbaar bedrag. Vergoeden zou in sommige gevallen kunnen, zeker bij vrouwen en meisjes die een onderliggende medische oorzaak hebben, waardoor ze heftiger bloeden of na een operatie. Voor merendeel zou je een alternatief kunnen bieden: menstruatiecups in diverse maten vergoeden via de zorgverzekeraar. Dit gaat maar om een paar tientjes en volgens mij gaan ze tien jaar mee.” Domi

Geen brieven aan onbekenden meer door duurdere postzegels

Postbedrijf PostNL gaat niet alleen de prijs voor de postzegel weer verhogen, maar ook voor het eerst in vijf jaar de tarieven voor het versturen van een pakketje. Dat doet het bedrijf om te kunnen overleven op een markt waarin steeds minder post wordt verstuurd.

Slecht nieuws voor lezer Heppiedepeppiecaat, want crossposting (een brief met dezelfde inhoud versturen naar meerdere onbekende personen) wordt daardoor te duur. Haar reactie laat goed zien hoe zo'n prijsverhoging iemand persoonlijk kan raken. In de discussie vind je verder mooie gesprekken over de concurrentie op de postmarkt en kritiek op de dienstverlening van pakketbezorgers.

“Crossposting is een grote hobby voor mij. Een mooi initiatief waarmee je eenzame mensen of mensen die ziek of herstellende zijn van iets en die je niet kent, een mooie kaart stuurt met een vrolijke tekst. Per maand stuur ik gemiddeld vijftien kaarten. Door deze verhoging wordt het straks erg duur voor mij om zoveel kaarten te versturen, mede vanwege het feit dat de meeste (handgemaakte) kaarten zwaarder zijn dan 20 gram… Erg jammer dit. Via de mail of app iemand een bericht sturen komt zoveel minder persoonlijk over. Dus sta ik en vele andere crossposters straks met de rug tegen de muur.” Heppiedepeppiecaat

Tips voor vervangen loden leidingen

Heeft jouw huis nog loden waterleidingen? Zo ja, dan adviseert Gezondheidsraad deze zo snel mogelijk te vervangen. Een klein deel van de bevolking heeft door de oude leidingen nog te maken met een te hoge blootstelling aan lood via het kraanwater. Dit kan voor bepaalde (risico)groepen gevaarlijk zijn.

Meerdere lezers vroegen zich af of en hoe je zelf kunt controleren of jouw huis nog loden leidingen heeft, waarna het artikel werd aangevuld met goede tips. Een handige toevoeging aan het nieuws.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.