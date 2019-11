Vrijdag wordt een droge dag met zonnige perioden. Het wordt in de middag niet warmer dan 9 of 10 graden.

In de ochtend is het op de meeste plaatsen helder en droog. Er staat een matige zuidenwind die 's ochtends in het noordwestelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn.

Ook in het weekend blijft het droog, waarbij af en toe de zon doorbreekt. In de nachten is er wel kans op vorst.