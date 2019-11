De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar Schiphol voor een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig van Air Europa. Volgens de vliegmaatschappij was er sprake van een vals alarm. De piloot zou per ongeluk een waarschuwing hebben geactiveerd, die protocollen voor ontvoeringen op de luchthaven in werking zet.

Even na 19.00 uur rukten de hulpdiensten massaal uit na een GRIP-3-melding op het vliegveld. Bij een GRIP-3-melding is sprake van een 'mogelijke bedreiging voor het welzijn van de bevolking binnen een gemeente'.

Het vliegtuig waarin de verdachte situatie zich afspeelde, zou rond 19.10 uur vanaf Schiphol vertrekken naar Madrid. De D-pier, waar het vliegtuig stond, werd volledig afgesloten.

Een team van de Dienst Speciale Interventies, de brandweer, ambulances en politie kwamen ter plekke. Ruim anderhalf uur na de melding werden alle passagiers en crewleden uit het vliegtuig gehaald.

Vervolgens verklaarde Air Europa dat de gezagvoerder een fout had gemaakt.

Minister onder de indruk van reactie veiligheidsdiensten

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet in een tweet weten dat de situatie op de luchthaven weer normaal is. "Onder de indruk van scherp en alert optreden autoriteiten en diensten, landelijk en lokaal", liet hij weten.

De melding zorgde woensdagavond voor vertragingen op Schiphol. Een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding Schiphol meldt aan NU.nl dat er maar op één baan geland wordt. Voor de vertrekkende vluchten zijn volgens een aangepaste planning twee banen beschikbaar.

Meerdere vluchten liepen woensdagavond vertraging op door de valse melding. (Foto: Pro Shots)