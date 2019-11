De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar Schiphol. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Volgens de marechaussee is er sprake van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het vliegtuig staat aan de grond. De D-pier is volledig afgesloten. Een arrestatieteam, de brandweer, de ambulance en politie zijn ter plekke. Ook zou een team de Dienst Speciale Interventies onderweg zijn.

Iets na 19.00 uur is er een GRIP-3-melding uitgegaan, wat betekent dat er een 'mogelijke bedreiging is voor het welzijn van de bevolking binnen een gemeente'.

Dit bericht wordt aangevuld.