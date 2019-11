Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Banken slaan handen ineen tegen schulden

De vier grootste Nederlandse banken gaan klanten die in de schulden dreigen te raken vroegtijdig doorverwijzen naar instanties die hen kunnen helpen. De Nederlandse Schuldhulproute kan daarmee de oplossing zijn voor zo'n 2,3 miljoen mensen met betalingsachterstanden.

Lezer Bob_Vermeer_abcfff weet hoe het is om in deze situatie te zitten en toont dat vroegtijdige hulp daadwerkelijk een succes kan zijn.

“Ik heb al weer even terug gekozen voor vrijwillige onder bewindvoering. Die hebben mij gered, mij begeleid naar schuldsanering. Sinds die keuze slaap ik weer veel beter. Het is geen makkelijk leven: je overleeft op het minimumniveau, geen luxe, geen vakantie, maar ook geen deurwaarders meer. Ik wil iedereen die in dezelfde situatie zit dan ook aanraden, kies voor een bewindvoerder.” Bob_Vermeer_abcfff

Ex-zorgpersoneel krijgt smeekbrief

"Kom terug, jullie zijn goud waard!" Met deze woorden proberen de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins van Volksgezondheid middels een brief ex-zorgpersoneel terug te winnen. Vanwege de aanhoudende personeelstekorten proberen de ministers hiermee de 30.000 vacante vacatures weer in te vullen.

Lezer Youri_Laan werkt in de ouderenzorg en schetst een beeld van de huidige situatie. Daarmee laat hij zien dat er nog een hoop moet gebeuren voordat mensen weer in de zorg willen werken.

“Ik werk nu 10 jaar in de ouderenzorg. In die 10 jaar heb ik achteruit zien hollen. Teams raken opgebrand, collega's nemen ontslag en de vacatures blijven openstaan. Ondertussen is onze koffiepauze van 15 minuten geschrapt, dus van 7 tot 14 aaneengesloten doorwerken. De reistijd tussen de cliënten is geschrapt en ze denken erover om onze 13e maand te schrappen. We worden elke maand opgezadeld met productiecijfers en als deze te laag zijn moeten we dat zelf oplossen, terwijl wij gewoon de best mogelijke zorg willen leveren en niet van hogerhand elke keer productiecijfers op ons bordje krijgen. Een derde van mijn team is al langdurig ziek, waardoor ik nu 7 à 8 diensten per week draai, geen ruimer contract krijg en dus veel belasting betaal als ik mijn gewerkte overuren wil laten uitbetalen. Lang leven de marktwerking in de zorg! De zorg zou volgens de VVD goedkoper en van hogere kwaliteit worden hierdoor, afgelopen jaren in de kwaliteit gekelderd en duurder geworden. Wat vreemd dat iedereen stopt.” Youri_Laan

Het hulploket: een goed idee?

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen moet er in elke Nederlandse gemeente een hulploket komen waarbij burgers terechtkunnen met allerlei vragen. Bij het loket kan het over van alles gaan, bijvoorbeeld ook een kapotte koelkast.

Lezer Pien_Van_Gremberghen werkt bij de gemeente en beaamt dat er veel vragen binnenkomen. Ze is positief over zo'n hulploket.

“Een heel sociaal idee, maar voor gemeenten nagenoeg niet uitvoerbaar. Ik werk zelf voor een gemeente en de hele dag staat de telefoon roodgloeiend over gemeente-/overheidsgerelateerde zaken. Dat zitten regelmatig ook vragen bij over waar mensen terecht kunnen met een vraag/probleem. Die mensen worden zo goed mogelijk verwezen, maar je kan niet verwachten dat burgers voor iedere hulpvraag de gemeente kunnen bellen. Denk aan de kennis en expertise die hiervoor nodig is en de kosten die dit met zich meebrengt. Dan zullen de gemeentelijke belastingen omhoog moeten, waarna gemeenten dan weer overspoelt worden met telefoontjes, klachten en bezwaarschriften. Met alle kosten vandien.” Pien_Van_Gremberghen

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.