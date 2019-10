De eerste F-35-straaljager van de 46 toestellen die Nederland heeft besteld, landt donderdagmiddag op Vliegbasis Leeuwarden. Een woordvoerder van de vliegbasis laat aan NU.nl weten dat er duizenden toeschouwers worden verwacht.

De eerste F-35 Lightning II, zoals het toestel volledig heet, rolde 12 september van de band in een Italiaanse fabriek. De aankomst van de eerste F-35 is het startpunt van de opbouw van het eerste zogeheten F-35-squadron in Nederland. Het is de bedoeling dat de toestellen op den duur alle F-16's vervangen.

Omdat er duizenden mensen worden verwacht, heeft de organisatie verschillende maatregelen getroffen. Zo is de provinciale weg tussen Holwerd en Leeuwarden (N357) gedeeltelijk afgesloten en zijn er speciale plekken ingericht voor mensen die de landing willen bekijken.

Voordat het toestel landt, maakt de F-35 een zogeheten fly by met een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire. Dit zijn de voorgangers van het toestel.

In de hoop de drukte te beperken, is de landing live te volgen via een livesteam van Defensie. Naar verwachting landt het toestel rond 15.00 uur.

Kabinet heeft extra F-35's besteld

Het kabinet heeft in juli aangekondigd acht of negen extra F-35-straaljagers te bestellen. Die komen boven op de aankoop van 37 gevechtsvliegtuigen waartoe het vorige kabinet al had besloten. De uiteindelijke kosten zijn zo'n 4,5 miljard euro.

Nederland wilde het aanvankelijk bij 37 F-35's houden om twee squadrons te kunnen vormen. Maar om aan de wens van de Verenigde Staten tegemoet te komen, drong de NAVO bij Nederland aan op de aanschaf van een derde squadron. Een squadron kan bij NAVO-landen variëren van 10 tot 24 gevechtsvliegtuigen.

Naar verwachting worden er dit jaar in totaal acht straaljagers geleverd.