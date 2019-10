De moderne mens is waarschijnlijk afkomstig uit het noorden van Botswana, in Afrika. Dat de mens zijn origine heeft in Afrika was al bekend, maar het is voor het eerst dat er een precieze regio is aangewezen als mogelijke broedplaats van de homo sapiens. Zuid-Afrikaanse en Australische onderzoekers beschrijven de oorsprong van de mens in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De homo sapiens bewandelde Afrika al 200.000 jaar geleden, maar de exacte plaats van herkomst was onduidelijk. Fossiel bewijs wees naar Oost-Afrika, terwijl eerder genetisch bewijs het zuiden van Afrika aanwees als wieg van de homo sapiens.

Door het DNA van de huidige bewoners in het zuiden van Afrika in kaart te brengen, hebben onderzoekers ontdekt dat de moderne mens waarschijnlijk opkwam in het Makgadikgadi-Okavango-park in Noord-Botswana.

Het park, dat tegenwoordig wordt gekenmerkt door zoutvlaktes en woestijn, was vroeger de locatie van een meer dat twee keer zo omvangrijk was als het hedendaagse Victoriameer; het op één na grootste zoetwatermeer ter wereld, met een oppervlakte bijna zo groot als Noord-Ierland.

In de loop der jaren veranderde dit prehistorisch meer in een groen gebied, waar de eerste moderne mensen ontstonden. Deze voorouders zouden zich 70.000 jaar later verder verspreiden, naarmate het klimaat veranderde en de drogere gebieden rondom het meer leefbaarder werden.

De eerste vertrekkende populaties gingen naar het noordoosten en daarna naar het zuidwesten, om vervolgens Afrika te verlaten en zich over de wereld te verspreiden.

Eén van de auteurs van dit onderzoek leert vuur maken van een lokale stam in Botswana. (Foto: Chris Bennett, Evolving Picture, Sydney, Australia)

Onderzoek naar DNA dat teruggaat naar 'oermoeders'

De waarschijnlijke precieze oorsprong van de homo sapiens kan worden vastgesteld dankzij onderzoek naar het zogenoemde mitochondrische DNA van de huidige inwoners. De mitochondria is een soort microscopische ‘biologische batterij’ die onze cellen van energie voorziet en zijn eigen DNA heeft.

Deze kleine energiefabrieken zijn de betrouwbaarste manier om menselijke herkomst te herleiden, omdat hun genetische code bijna onveranderd wordt doorgegeven via de moeder. Alle mensen dragen zo in hun mitochondria een genetisch profiel met zich mee, dat in theorie teruggaat naar een handvol oermoeders. Het DNA in de kern van onze cellen vernieuwt zich daarentegen elke keer wanneer het wordt doorgegeven bij de voortplanting. Hierdoor is het veel minder geschikt is voor dergelijk onderzoek.

Om de oudste van mitochondrische DNA-profielen te vinden, brachten de onderzoekers de geografische verdeling van ruim duizend verschillende DNA-profielen in kaart onder mensen die nu in het gebied wonen. Deze data werd gecombineerd met taalanalyses en informatie over historische veranderingen in het klimaat.