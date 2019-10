Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

Pepperspray en wapenstok voor boa's

Handhavende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen zich in de toekomst verdedigen met pepperspray en een wapenstok. De plannen moeten nog uitgewerkt worden en de eerste proeven moeten nog starten, maar lezer OVConducteur is zelf boa en laat al weten dat hij "niet zit te wachten" op een geweldbevoegdheid.

“Ik als hoofdconducteur ben ook boa. Wij hebben geen geweldbevoegdheid en zit hier ook niet op te wachten. Echter een groep binnen de NS wel (Veiligheid en Service). Grote aanname van mijn kant is dat ook de groep boa's welke deze geweldbevoegdheid hebben (te herkennen aan de boa's welke nu ook al transportboeien hebben) binnen alle domeinen dus ook deze hulpmiddelen gaan krijgen. En dat zijn dus de "collega" boa's die in de frontlinie wel degelijk met geweld te maken krijgen. Dus bijvoorbeeld de Toezicht en Handhaving van de gemeente en de veiligheidsteams van de openbaar vervoerbedrijven. De reageerders die niet weten wat een boa van bevoegdheden heeft: google op buitengewoon opsporingsambtenaar en je ziet gelijk de domeinen, bevoegdheden en uitleg waarom er boa's (nodig) zijn. De "stadswacht" van vroeger mocht dan wel een gecreëerde functie zijn; aan de boa van tegenwoordig zitten zeer strenge eisen. En maar goed ook.” OVConducteur

Organen doneren: ja of nee?

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018 heeft meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) hun donorkeuze nog niet geregistreerd. Wanneer iemand geen donorkeuze maakt, dan wordt hij of zij in het donorregister geregistreerd onder 'geen bezwaar'.

Op NUjij lieten veel lezers weten of zij de keuze al hadden gemaakt en waarom, zo ook Abdul_Alhazred. Een interessante blik op een maatschappelijk thema.

“Ik ben bewust geen orgaandonor. En ik zou ook geen organen willen krijgen om mijn leven te kunnen redden/rekken. Orgaantransplantaties zijn in de eerste plaats erg dure operaties, en in de tweede plaats nog onzeker ook. Het geld dat daarmee gemoeid is kan volgens mij veel beter worden ingezet in verdere ontwikkeling van kunstmatige organen, zodat mensen die wel graag een nieuw orgaan willen, altijd terecht kunnen, en na verloop van tijd ook goedkoper uit zijn. Verder heb ik respect voor het leven, en volgens mij hoort daar ook respect voor de dood bij. Vorig jaar heb ik dus voor het eerst van mijn leven een donorcodicil aangevraagd, en duidelijk NEE laten aantekenen.” Abdul_Alhazred

Steeds minder vakbondsleden

Het aantal vakbondsleden is in de laatste twee jaar met 101.000 afgenomen. Deze daling heeft vooral te maken met jongeren tot 25 jaar die bijna nooit overwegen lid te worden. Het gaat om de hoogste daling sinds 1988.

Lezer PvH is wel lid van een vakbond en deelt de positieve effecten die het op zijn leven heeft gehad.

“Mijn vakbond heeft een organisatiegraad van tegen de 100%. Juist daardoor zijn mijn arbeidsvoorwaarden vele malen beter dan als ik zelf had moeten onderhandelen. Verder is de ondersteuning op individueel niveau zeer goed en sta je als individu sterk door bijvoorbeeld uitstekende juridische ondersteuning. Tenslotte is mijn vakbond tegelijkertijd mijn beroepsvereniging en pakt daarin zijn maatschappelijke rol. Ik betaal daarvoor met veel plezier contributie. De hoogte van mijn salaris is immers geen persoonlijke verdienste. Het vereist wel van alle leden dat men het collectief hoog in het vaandel houdt. En dat is de laatste tijd eerlijk gezegd wel een problematisch. Eigenbelang wint het soms van af en toe water bij de wijn doen. Leden stappen dan naar de rechter, waarbij ze hun eigen vakbond tegenkomen, die zich gevoegd heeft bij de werkgever. Dat loopt gelukkig altijd goed af, maar is wel stuitend. Het collectief blijft toch het beste voor je eigen belang.” PvH

Zonder vingerafdruk niet sporten

Bij de universitaire sportscholen USC Amsterdam en USC Leiden kom je zonder vingerafdrukscan niet binnen. Doordat er niet actief op een alternatief toegangsbewijs wordt gewezen, schenden deze sportcentra de privacy van hun klanten.

Op NUjij vraagt men zich af of deze persoonlijke informatie wel goed bewaard blijft.

Het USC Amsterdam zegt dat klanten ook een papieren toegangsbewijs kunnen krijgen en daarmee toch voldoen aan de wet. Opvallend is dat zelfs medewerkers daar niet op worden gewezen, vertelt lezer Dominique1409.