PSV heeft in de groepsfase van de Europa League het eerste puntenverlies geleden. Thuis tegen LASK bleef de ploeg van trainer Mark van Bommel steken op 0-0.

De Eindhovenaren kregen voor eigen publiek een aantal grote kansen om de derde overwinning op rij te boeken. Met name Daniel Schwaab had de pech dat hij tot twee keer toe de lat raakte.

PSV trad tegen LASK aan zonder Donyell Malen, die wegens een blessure niet was opgenomen in de wedstrijdselectie. Het is niet duidelijk of de topscorer van de Eredivisie zondag wel mee kan spelen in de topper tegen AZ.

Ondanks het puntenverlies blijft PSV koploper in groep D, met zeven punten uit drie wedstrijden. Sporting CP, dat met 1-0 won van Rosenborg, staat met zes punten tweede. LASK (vier punten) en Rosenborg (nul punten) zouden bij de huidige stand van zaken niet overwinteren.

PSV was uitstekend aan de groepsfase begonnen met overwinningen op Sporting (3-2) en Rosenborg (1-4). Over twee weken wordt het Europese avontuur hervat met de uitwedstrijd tegen LASK.

Daniel Schwaab raakte tot twee keer toe de lat voor PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV mist kansen in sterke openingsfase

PSV ging uitstekend van start en was een aantal keren dicht bij een vroege voorsprong. Schwaab raakt de lat uit een corner van Mohamed Ihattaren, nadat Pablo Rosario al in de openingsminuut op de keeper was gestuit. Verder claimde Steven Bergwijn vergeefs een penalty na een duwtje in het strafschopgebied.

Naarmate de eerste helft vorderde, gingen de aanvalsgolven van PSV wat liggen, al hield de thuisploeg wel de overhand en hoefde doelman Jeroen Zoet nauwelijks in actie te komen.

Dat spelbeeld veranderde in de tweede helft niet, maar opnieuw bleef een doelpunt voor de Eindhovenaren uit. Dat kwam mede doordat Bergwijn niet rustig bleef toen hij opdook voor de Oostenrijkse keeper Alexander Schlager.

Stand groep D 1. PSV 3-7 (7-3)

2. Sporting CP 3-6 (5-4)

3. LASK 3-4 (2-2)

4. Rosenborg 3-0 (1-6)

Schwaab raakt opnieuw de lat

Het was echter Schwaab die - net als in de eerste helft - ook na rust het dichtst bij een doelpunt kwam. De Duitser, die centraal achterin de voorkeur kreeg boven zijn landgenoot Timo Baumgartl, raakte opnieuw de lat. Deze keer uit een vrije trap van Ihattaren.

LASK, dat dit seizoen net als PSV sneuvelde in de groepsfase van de Champions League, kwam in de slotfase nog een aantal keren met de schrik vrij. Al kregen de Oostenrijkers via Dominik Frieser ook nog de kans om zelfs met drie punten uit Eindhoven te vertrekken.

Van Bommel probeerde vlak voor tijd nog wat te forceren met het inbrengen van Konstantinos Mitroglou en Ryan Thomas. Het gewenste doelpunt bleef echter uit, mede omdat Bergwijn in de slotminuten geblesseerd over het veld strompelde.

