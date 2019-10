'Echtscheidingsbetaling' die het VK aan de EU zal doen (naar schatting zo'n 38 miljard euro)

Ierse grenskwestie

Rechten van EU-burgers die in het VK wonen en werken, en andersom

Ik weet wat Brexit inhoudt, ongeveer dan. Maar wat wordt er precies bedoeld met 'deal of no deal'? En moeten wij in de toekomst een visum aanvragen als we naar VK willen of vice versa?Dat slaat op een Brexit mét een uittredingsakkoord met de EU of eentje zonder uittredingsakkoord. In het conceptakkoord dat premier Johnson afgelopen week sloot met de EU staan afspraken over de uittreding, bijvoorbeeld over deAls de uittredingsovereenkomst van Johnson wordt aangenomen, heb je straks geen visum nodig voor een tripje naar Engeland, want daar zijn afspraken over gemaakt.Als de deal het niet haalt, is nog niet duidelijk hoe dat in de toekomst zal worden geregeld. Het is onwaarschijnlijk dat Londen of Brussel er belang bij zullen hebben om het toeristen moeilijker te maken, maar er is dan veel van afhankelijk over welke afspraken ze het onderling eens kunnen worden, en hoe lang dat zal duren.