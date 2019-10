Een mogelijke horde voor de regering is een amendement (wijziging) dat is voorgesteld door een groep voormalige Conservatieve MP's rond Oliver Letwin, die afgelopen zomer door Johnson uit de partij werden gezet. Het amendement-Letwin beoogt parlementaire goedkeuring voor de exitdeal van de premier te onthouden, totdat de wetgeving die nodig is om het in akkoord in de praktijk te brengen is aangenomen en van kracht is geworden.



Het amendement-Letwin is een politiek kunststukje, vooral aantrekkelijk voor parlementariërs die een Brexit met akkoord willen, maar die Johnson en de zijnen niet vertrouwen. Ze zijn bang dat de wetgeving die nodig is voor de deal kan worden vertraagd of getorpedeerd, waarmee het uittredingsakkoord komt te vervallen en er op 31 oktober een no deal-Brexit plaatsvindt.



Als het amendement wordt aangenomen, wordt een uittreding op die datum onmogelijk. Johnson moet dan verlenging aanvragen in Brussel. Downing Street 10 heeft zaterdagochtend aangekondigd dat de stemming in dat geval wordt verplaatst naar maandag.